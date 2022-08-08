İkinci El Araç Siteleri Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet Hakkında Soruşturma Açıldı - Son Dakika
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İkinci El Araç Siteleri Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet Hakkında Soruşturma Açıldı

08.08.2022 11:18
İkinci El Araç Siteleri Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu, ikinci el araç alım satımı yapan Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 22-33/528-M sayı ile karar verdi.

(Mustafa Cenik - İHA)

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Kaynak: İHA

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