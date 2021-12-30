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Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı - Son Dakika

Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı

30.12.2021 09:44
Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı

Rekabet Kurulu, Getir'in e-ticaret sitesi n11.com hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla devralması işlemine onay verdi.

E ticaret sitesi n11.com'un Getir'e devrine Rakabet Kurulu'ndan onay çıktı. Kurumun internet sitesinde yer Kurul kararlarında, "Getir Perakende Lojistik AŞ'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ (n11.com) hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yoluyla Doğuş Holding AŞ ve SK Planet Co., Ltd.'den devralması işlemine izin verildi" denildi.

GETİR, BU ADIMLA E-TİCARETE GİRİYOR

2015 yılında online perakende uygulaması olarak kurulan Getir; yemek, su, taksi vb. alanlarda hizmet veriyor. Şirket, Türkiye başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmet veriyor. Günden günde büyüyen Getir, son adımı n.11.com'u satın alarak e-ticaret sahasına da güçlü bir adım atıyor.

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E ticaret, Bilişim, Türkiye, n11, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi 'n.11.com'u devraldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu izin verdi! Getir, e-ticaret devi "n.11.com"u devraldı - Son Dakika
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