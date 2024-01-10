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Rekabet Kurulu, Meta'ya Günlük 4,8 Milyon TL Cezayı Kesti - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Meta'ya Günlük 4,8 Milyon TL Cezayı Kesti

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolmasıyla Meta'ya günlük 4,8 milyon lira ceza kesti. Ceza, bugün itibariyle 140 milyonu aştı. Kurul, Meta'nın yeni bir çözüm sunana kadar her geçen gün cezanın artacağını belirtti.

Rekabet Kurulu, Meta\'ya Günlük 4,8 Milyon TL Cezayı Kesti
10.01.2024 - 16:40,
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Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolmasıyla Meta'ya günlük 4,8 milyon lira ceza kesti. Ceza, bugün itibariyle 140 milyonu aştı.

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolması üzerine, şirkete 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Bugün itibarıyla ceza 140 milyon TL'yi aştı. Meta yeni bir çözüm sunana kadar her geçen gün artacak.

Rekabet Kurulu, uyum tedbirinin hayata geçirilmesinden önce Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi. Kullanıcılara gösterilecek ekranın, kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmeyen, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içeren ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkanı sağlayan ekranlar olması talep edildi.

Kurul, 2021 yılında WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğuna yönelik başlatılan soruşturmayla, META'nın Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin META'nın diğer hizmetlerinde kullanımına son vermesi ve bu hususu tüm kullanıcılarına bildirmesine ilişkin geçici tedbir kararı almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Meta'ya Günlük 4,8 Milyon TL Cezayı Kesti - Son Dakika
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