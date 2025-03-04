Rekabet Kurulu'ndan Çimento Soruşturması - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Çimento Soruşturması

Hatay'da çimento ve beton üretiminde rekabet ihlali iddialarıyla soruşturma toplantısı yapıldı.

04.03.2025 13:16
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Rekabet Kurulunca, Hatay'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, Hatay'da faaliyet gösteren Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ ile KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ'nin çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda, Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ'nin pazarda müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası anlaşmaya taraf olarak kanunu ihlal ettiğini belirterek, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasını istedi.

Temsilci, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. AŞ'nin kanunu ihlal ettiklerine yönelik bulguya ulaşılamadığına işaret ederek, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi.

Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcisi, iddiaları kabul etmediklerini belirterek, ceza verilmesi yönündeki talebin reddedilmesini istedi.

Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ temsilcisi de kendilerinin üretici değil bayi olduklarını ifade ederek, cezalandırma yoluna gidilmemesini talep etti.

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşl. AŞ'nin temsilcileri de soruşturma heyetinin görüşüne katıldıklarını söyledi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Finans, Hukuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Çimento Soruşturması - Son Dakika

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