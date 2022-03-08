Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi - Son Dakika
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Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi

08.03.2022 17:37
Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi

Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurulunun birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 'rekabete aykırı hareket ettikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurulu söz konusu 24 teşebbüse idari para cezası verilmemesine karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından 24 Temmuz 2020'de birinci el araç satışı pazarında faaliyet gösteren otomotiv distribütörleri ile ikinci el otomobil satış, aracılık veya filo kiralama hizmeti veren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda ALD Automotive Tur. Tic. A.Ş., Çelik Motor Ticaret A.Ş., Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetleri A.Ş., Oto Plan Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. A.Ş., Otonet Motorlu Taşıtlar A.Ş., TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ve bünyesinde Peugeot, Citroen ve Opel'i barındıran distribütör Groupe Psa Otomotiv Pazarlama A.Ş. gibi toplam 24 teşebbüs, Rekabet Kurumu merkez binasında yapılan sözlü savunma toplantısında kurulun karşısına çıkmıştı.

Söz konusu soruşturma bugün sonuçlandı. Rekabet Kurulu, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, soruşturma taraflarının 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığından söz konusu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi. - ANKARA

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Rekabet Kurulu, Para Cezası, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır ve ikinci el araç satış pazarında faaliyet gösteren 24 teşebbüse para cezası verilmedi - Son Dakika


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