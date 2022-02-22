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Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza - Son Dakika

Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza

22.02.2022 10:01
Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza

REKABET Kurumu'nca perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari ceza verildi.

REKABET Kurumu'nca perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari ceza verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatı belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Duru Bulgur San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal ettiği belirlenirken, adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Söz konusu eylemin 4054 sayılı kanunun 5'inci maddesi kapsamında muafiyetten yararlanamayacağına, 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 4 milyon 407 bin 979,26 TL idari para cezası verildi.


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Rekabet Kurumu, Para Cezası, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a 4 milyon 407 bin lira ceza - Son Dakika Ekonomi


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