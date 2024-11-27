Rekabet Kurumu'ndan KKTC ile Yeni Protokol - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan KKTC ile Yeni Protokol

Rekabet Kurumu\'ndan KKTC ile Yeni Protokol

Rekabet Kurumu, KKTC ile işbirliği protokolünü güncelleyerek kapsamını genişletti.

27.11.2024 14:16
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Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan işbirliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel mevcut işbirliği protokolünün güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu imzaladı.

Söz konusu imza törenine KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

İşbirliği protokolü uyarınca, kurullar arasında, rekabet hukuku politikaları ve uygulamaları ile ulusal rekabet otoriteleri ile temaslar konularında tecrübelerin paylaşılması, kurumsal altyapının gelişimine destek sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ortak eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi ve rekabet alanında ortak projelerle güçlü ve sürdürülebilir işbirliği kurulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan ziyaret kapsamında Birol Küle, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile görüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Rekabet Kurulu, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

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