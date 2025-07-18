Rekabet Kurumu'ndan Mastercard ve Visa'ya Soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan Mastercard ve Visa'ya Soruşturma

Rekabet Kurumu\'ndan Mastercard ve Visa\'ya Soruşturma
18.07.2025 11:59
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Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında yurt dışı işlemlerle ilgili soruşturma başlattı.

Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yurt içinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının, yurt dışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabildiği bildirildi.

"BANKALARA YAPTIRIM UYGULANDI"

Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışı ödeme işlemlerinin yerelleştirildiğine, bu işlemlerin Mastercard veya Visa'nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini, kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini gösterdi. Bu doğrultuda küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamdaki incelemenin, Mastercard ve Visa'nın şema kuralları ile Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmalarını sınırlayıp sınırlamadığını konu aldığı aktarıldı. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Mastercard, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Hukuk, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan Mastercard ve Visa'ya Soruşturma - Son Dakika

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