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Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti - Son Dakika

Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

01.11.2021 12:18

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturması kapsamında BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlal etmekten toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira ceza yazmıştı. Geçen hafta piyasaların kapalı olduğu dönemde para cezası kesilen zincir marketler, ilk işlem gününe satıcılı seyirle başladı. Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.

Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL AÇILIŞINI 1523 PUANDAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurumu'nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul'un açılışında sert düştü. Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirdi.

ŞOK MARKET GÜNE 2,70 KAYIPLA BAŞLADI

Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı. Saat 10:08 itibariyle Migros yüzde 2,67, Carrefoursa yüzde 1,68, BİM yüzde 1,63, Şok Marketler ise yüzde 2,16 düşüşle işlem görüyor.

KARARI YARGIYA TAŞIYACAKLAR

Carrefoursa, Şok Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurumu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.

REKABET KURUMU'NDAN 5 ZİNCİR MARKETE PARA CEZASI

Rekabet Kurumu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
  • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
  • Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL
Rekabet Kurumu'nun kestiği fahiş fiyat cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

MİGROS TİC. A.Ş., Rekabet Kurumu, Para Cezası, CarrefourSA, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti - Son Dakika
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