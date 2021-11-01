Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasının ardından ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL AÇILIŞINI 1523 PUANDAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen hafta piyasalar kapalı iken Rekabet Kurumu'nun ceza verdiği perakende gıda şirketleri Borsa İstanbul'un açılışında sert düştü. Borsa İstanbul açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan gerçekleştirdi.

ŞOK MARKET GÜNE 2,70 KAYIPLA BAŞLADI

Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı. Saat 10:08 itibariyle Migros yüzde 2,67, Carrefoursa yüzde 1,68, BİM yüzde 1,63, Şok Marketler ise yüzde 2,16 düşüşle işlem görüyor.

KARARI YARGIYA TAŞIYACAKLAR

Carrefoursa, Şok Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurumu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Şirketlerin KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.

REKABET KURUMU'NDAN 5 ZİNCİR MARKETE PARA CEZASI

Rekabet Kurumu Kovid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda aşağıda belirtilen miktarda para cezası verdi.

HANGİ MARKET NE KADAR CEZA YEDİ?