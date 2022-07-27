Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.Com'a Soruşturma

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında, emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı f iyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÜRÜTÜLEN ÖN ARAŞTIRMA REKABET KURULUNCA KARARA BAĞLANDI: Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

REKABET KURULU, BULGULARI CİDDİ VE YETERLİ BULDU: Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."