Vatandaşı bakın nasıl kandırmışlar! - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşı bakın nasıl kandırmışlar!

Vatandaşı bakın nasıl kandırmışlar!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 141 dosyadan 131'ini mevzuata aykırı buldu. 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi ve toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.

22.03.2025 11:00
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, karara bağladığı 141 adet dosyadan 131'ini mevzuata aykırı bularak 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Kurul, durdurma cezası ile birlikte 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 13 Mart 2025 tarihinde geçekleştirilen 355 sayılı toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 13 Mart 2025 tarihinde 355 sayılı toplantısını gerçekleştirdi. Kurul'un karara bağladığı 141 adet dosyadan 131'i mevzuata aykırı bulunmuş olup 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplamda 32 milyon 481 bin 507 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5 adet dosyada da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SIFIR FAİZ İLE KANDIRMIŞLAR

"Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini yakından etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda; hazır giyim sektöründe indirimli satışlar, teknoloji sektöründe belirtilen niteliklerin üründe bulunmaması veya bu özelliklerin ülkemizde kullanılamamasına ilişkin bilgilerin verilmediği tanıtımlar ile sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konular öne çıktı."

8 DOSYAYA 4 MİLYON 800 BİN LİRA CEZA

"Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilen indirimli satış kampanyalarına ilişkin sektörel denetimlerden biri de hazır giyim sektöründe gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda aykırılığı tespit edilen 8 dosya hakkında toplam 4 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi."

"TÜKETİCİ İRADESİNİ BASKI ALTINA ALDILAR"

"Reklam Kurulu fahiş fiyat iddialarının gündemde olduğu bu dönemde indirimli satışlara ilişkin gerçekleştirdiği denetimler ile, gerçeğe aykırı belirlenen yüksek fiyatlar üzerinden oluşturulan sahte indirim algısı ile tüketici tercihlerinin manipüle edilmesinin önlenmesi, gerçeğinden daha yüksek indirim yapıldığı veya indirimin düşünmeye fırsat vermeyecek kadar kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının tüketici refahına olumsuz etkisinin azaltılması, haksız rekabetin ülke ekonomisine olumsuz etkisinin önlenmesi yoluyla tüketiciyi korunmayı amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşı bakın nasıl kandırmışlar! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurettin DEMİR:
    tekstil beyaz eşya diyo şarküteri dolabın resmini niye koydun bunudamı biz öğreteceğiz 8 0 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    kandırılmaya alıştık biz millet olarak 5 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    Let's rewrite the rules of tonight. How about we make our own ending? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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