"Kısa süre geçerli" dedikleri indirim kampanyası yalan çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

"Kısa süre geçerli" dedikleri indirim kampanyası yalan çıktı

"Kısa süre geçerli" dedikleri indirim kampanyası yalan çıktı

Reklam Kurulu, haksız ticari uygulamalara karşı bu yıl toplam 1.705 dosya hakkında yayın durdurma cezası ve 277,6 milyon lira idari para cezası kararı aldı. İndirimli fiyatın çok kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturan satıcılar cezalarla karşılaştı.

18.12.2024 14:21
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Bu yılki son toplantısını gerçekleştiren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277, 6 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu'nun 352 sayılı yılın son toplantısı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelemek üzere gerçekleşti. Toplantıda, Kasım ayında incelenen 213 adet dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 54,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLEMESİ

Reklam Kurulu ayrıca 35 dosya hakkında ise aykırılık tespit edilen internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi. Bu şekilde, 2024 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam bin 917 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277, 6 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA İLİŞKİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Özellikle Kasım ayında yapılan "Efsane Kasım", "Black Friday", "Şahane Cuma" gibi farklı kampanya isimleriyle tüketicilere sunulan indirimli satış reklamlarına ilişkin incelemeler, Reklam Kurul gündeminde önemli bir yer aldı. Bu kapsamda, 2024 yılı Kasım ayı indirimlerine ilişkin resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 adet dosya işleme alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 57 adet dosya mevzuata aykırı bulunurken toplam 27,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Böylece, 2024 yılında indirimli satış kampanyalarına ilişkin mevzuata aykırı olduğu tespit edilen reklamlara ilişkin 41,3 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu.

TÜKETİCİ İRADESİ BASKI ALTINA ALINDI

Tüketici mağduriyetlerinin arttığı söz konusu indirim dönemleri için alınan bu incelemeler ile; gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilen gölge fiyatlar üzerinden sahte indirim algısı oluşturmak suretiyle tüketicilerin alışveriş tercihlerinin bilinçli bir şekilde manipüle edilmesinin önlenmesi, olduğundan daha yüksek indirim yapıldığı ve indirimli fiyatın çok kısa süre için geçerli olduğu algısı oluşturulması gibi tüketici iradesini baskı altına alan pazarlama uygulamalarının neden olduğu ihtiyaç-fayda analizinin doğru yapılamaması sonucunda, ülkemizin ekonomik kaynaklarının gereksiz ve verimsiz alanlarda kullanımı ile oluşan israfın önüne geçilmesi ve istikrarlı bir ekonomi ve rekabette adil piyasa şartlarının tesis edilmesi ile haksız rekabetin tüketiciler ve diğer firmalar üzerinde oluşabilecek zararın engellenmesi, amaçlandı.

YASADIŞI BAHİS REKLAMLARINA 6 MİLYONLUK CEZA

Diğer taraftan, tüketiciyi korumaya yönelik mevzuat hükümleri gereği yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edilen tanıtımlara ilişkin 6 milyon lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun muhtelif sektörlerde karşılaşılan aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemelerinin devam edeceği de belirtildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kısa süre geçerli' dedikleri indirim kampanyası yalan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mesut Kaya:
    para cezası vermek maalesef sorunu çözmüyor sen para cezası veriyorsun onlar ürüne zam olarak yansıtıyor ticaretten men edeceksin kısa sürede ya da ömür boyu O zaman belki caydırıcılık olur işte 2 0 Yanıtla
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