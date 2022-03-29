Rektör Kutluhan: "Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Rektör Kutluhan: "Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

29.03.2022 15:05
Rektör Kutluhan: "Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde' konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'yü ev tekstili, moda ve tasarım konularında hızlı bir şekilde güçlendirerek ihracat yapan firmalara destek vermeyi hedeflendiklerini belirtti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde' konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'yü ev tekstili, moda ve tasarım konularında hızlı bir şekilde güçlendirerek ihracat yapan firmalara destek vermeyi hedeflendiklerini belirtti.

TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)'in ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlik, TİM Denizli Meclis Toplantısı ile başladı. Toplantının görüş ve katkı kısmında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'nün 30. yılını kutladığını ve bu çerçevede içinde modanın da olduğu bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getirirken, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Üniversitemizin, özellikle ev tekstili ve moda konusunda bir takım eksikliği var. Bunu çok hızlı bir şekilde gidermeyi hedefledik. Bu alanda birkaç hocamızı Üniversitemize kazandırdık. Ayakkabı tasarımı, cam tasarımı ve moda tasarımı olmak üzere yeni programlarımızı inşallah bu sene açıp, ihracatçımıza destek vermeyi hedefliyoruz"

Oturumun sonunda program, 2018-2022 yılları arasında DENİB Yönetim ve Denetim Kurulu'nda görev alan üyelere plaket verilmesi, ardından 2021 yılında DENİB üzerinden en fazla ihracat yapan, farklı sektörlerden firmaların ödüllendirilmesi ile devam etti. DENİB üzerinden imalatçı ve ihracatçı bazında ihracat yapan DENİB üyesi 41 firmaya ödülleri TİM Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül takdiminin ardından tören, günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - DENİZLİ

Rektör Kutluhan: Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rektör Kutluhan: Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rektör Kutluhan: Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz

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İhracatçılar Birliği, İhracat, Denizli, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rektör Kutluhan: 'Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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