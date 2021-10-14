Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak

Otomotiv sektöründe global bazda yaşanan çip krizi Renault'u da vurdu. Otomotiv devi elektronik bileşenlerin tedarik sorunu sebebiyle Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacağını duyurdu.

ÇALIŞANLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Renault tarafından çalışanlarına yönelik bilgilendirmede, araç fabrika direktörlüğü ve yan birimlerinde 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a kadar olan bir haftalık sürede üretimin yapılmayacağı, bir diğer hafta 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar yine üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Fabrika mekanik direktörlüğüne bağlı motor montaj hattında da 20-21 Ekim 2021, vites kutusu montaj hattında 18-19-20,28 Ekim 2021 ve 01-02 Kasım 2021 tarihlerinde, dökümhane departmanında 18-19-20-21-22-27-28 Ekim 2021 tarihlerinde üretimin yapılmayacağı, şasi montaj ve batarya montaj hatlarında da 18 Ekim 2021 Pazar 00.00'dan 25 Ekim 2021 Pazar 00.00'a ve 28 Ekim 2021 Çarşamba 00.00'dan 4 Kasım 2021 Çarşamba 00.00'a kadar üretimin yapılmayacağı belirtildi.

Öte yandan, bu süre içerisinde çalışanlara ücret ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çip krizi, çip üreticilerinin, salgın sürecinde talebin arttığı akıllı telefon ve elektronik ürünlere öncelik vermesiyle otomotivde başlayan çip tedarikine ilişkin bir sorun ve giderek büyüyor.

ÇİP KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı. Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

ÇİP NERELERDE KULLANILIYOR?

60 yıl önce icat edilen çip, bilgisayarlardan otomobile günümüz modern cihazlarının en önemli ve en pahalı bileşenine dönüşürken, salgın sırasında akıllı telefonlar ve elektronik ürünlere yönelik talebin beklenmedik şekilde artmasıyla benzeri görülmemiş bir küresel kıtlığı tetikleyen kısa vadeli bir arz şokuna neden oldu.