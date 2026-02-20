Renault Group 2025'te 57,9 milyar avro gelir elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Renault Group 2025'te 57,9 milyar avro gelir elde etti

20.02.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Renault Group, 2025 finansal sonuçlarını açıkladı; gelir 57,9 milyar avro, faaliyet karı 3,6 milyar avro.

Renault Group, 2025 yılında 57,9 milyar avro gelir ve yüzde 6,3'e karşılık gelen 3,6 milyar avroluk faaliyet karı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde grubun geliri sabit döviz kurları bazında yüzde 4,5 artışla 57,9 milyar avroya ulaştı. Renault, Dacia ve Alpine markalarının elektrifikasyon odaklı ürün gamı ile "Uluslararası Oyun Planı"nın etkin uygulanması, söz konusu performansta etkili oldu.

Renault Group, 15 Temmuz 2025'te güncellediği 2025 mali görünümünü gerçekleştirdi. Yüzde 6,3'e karşılık gelen 3,6 milyar avroluk faaliyet karı elde eden grubun net kar payı eksi 10,9 milyar avro oldu. Bu tutara Nissan yatırımının muhasebe işlemlerindeki değişiklikten kaynaklanan eksi 9,3 milyar avroluk nakit dışı zarar ile ilişkili şirketlerin eksi 2,3 milyar avroluk katkısı dahil edildi.

Otomotiv serbest nakit akışı, Mobilize Financial Services'tan alınan 300 milyon avroluk temettü dahil 1,5 milyar avro olurken, 31 Aralık 2025 itibarıyla otomotiv net nakit finansal pozisyonu 7,4 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Toplam stok seviyesi ise 539 bin araç oldu.

Hisse başına 2,20 avro temettü ise 30 Nisan'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da onaya sunulacak. Öte yandan S&P Global Ratings, aralık ayında Renault SA'nın uzun vadeli kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükselterek görünümü "istikrarlı" olarak belirledi.

Grup, 2026 mali görünümü kapsamında karmaşık pazar koşullarında dayanıklılığın sürdürülmesini, grup faaliyet marjının gelirin yüzde 5,5'i seviyesinde gerçekleşmesini ve Mobilize Financial Services temettüsü dahil otomotiv serbest nakit akışının 1 milyar avro seviyesinde olmasını hedefliyor.

Elektrikli ve hibrit araç odaklı yeni model lansmanlarıyla büyümesini hızlandırmayı planlayan Renault Group, disiplinli maliyet yönetimi ve değer odaklı strateji doğrultusunda operasyonel performansını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Tablo, temel değerlerimizin gücünü ve çevikliğimizi yansıttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) François Provost, zorlu bir pazar ortamında elde ettikleri 2025 sonuçlarının, otomotiv sektöründe tutarlı ve üst düzey performans sergileme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Söz konusu tablonun, temel değerlerinin gücünü ve çevikliklerini yansıttığını vurgulayan Provost, şunları kaydetti:

"(Bu tablo) Müşterilerimiz tarafından takdir edilen sağlam ürün stratejimizin ve markalarımızın gücünü de teyit ediyor. Önümüzdeki haftalarda işimizi büyütmeyi, operasyonel ve finansal modelimizin dayanıklılığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen yol haritamızı paylaşacağız. Renault Group'u sektörün referans noktası haline getirerek ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, geleceğe güven ve hırsla bakacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Renault, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Renault Group 2025'te 57,9 milyar avro gelir elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 17:26:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Renault Group 2025'te 57,9 milyar avro gelir elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.