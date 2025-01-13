Renault'un Clio ve Megane Sedan'a ÖTV Muafiyeti

Ekonomi

Renault'nun Clio ve Megane Sedan modelleri, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV muafiyeti) düzenlemesiyle getirilen yüzde 40 yerlilik oranı şartını sağlayan modeller arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Geçen yıl 1 milyon 561 bin 255 lira olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 lira olarak güncellendi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yıl otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Otomobilin üretiminde kullanılan malzemelerin, parçaların ve iş gücünün yerli kaynaklardan sağlanmasıyla elde edilen yerlilik oranı, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları açısından avantaj sağlıyor.

Türkiye'de aktif olarak üretim yapan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 400 bine yakın üretim kapasitesiyle yerli üretime katkı sağlıyor.

Clio ve Megane Sedan modelleri, yüzde 40 yerlilik oranını yakalayan sınırlı sayıdaki modeller arasında yer alıyor. Markanın Türkiye binek pazarındaki önemli modeller arasında bulunan iki model ÖTV muafiyetine yönelik güçlü tercihler olarak öne çıkması bekleniyor.

B-HB segmentinde bulunan Clio'nun 145 hp hibrit motor seçeneği, 10 inç dijital gösterge ekranı, 9,3 inç multimedya ekranı ve sınıfında standartları zorlayan 391 litrelik bagaj hacmi, ayırt edici özellikleri olarak öne çıkıyor.

Benzin otomatik ve düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor seçenekleri bulunan Clio, tüm versiyonlarıyla yeni ÖTV düzenlemelerine uygun modeller arasında yer alıyor.

Benzinli versiyonu için yüksek motor gücüne ulaşırken dizel otomatik versiyonu için düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Renault Megane Sedan da yeni ÖTV düzenlemelerini karşılayan modeller den biri olarak göze çarpıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, iki modelin, ürün gamlarının en çok satan modelleri olarak öne çıktığını belirterek, iki modeli de halihazırda caddelerde sıklıkla gördüklerini kaydetti.

Modellerin, Türkiye'de üretildiğine dikkati çekerek, "Önemli yerlilik oranlarına sahip Clio ve Megane Sedan modellerimiz, ÖTV muafiyetine ilişkin yeni getirilen düzenlemelerle, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edecek. Bu modellerimizle hem engelli vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarına destek olmaya hem de yerli üretimin teşvik edilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimiz için mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.