Reşetnikov: Ermenistan İthalatı Sorun Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reşetnikov: Ermenistan İthalatı Sorun Değil

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, Ermenistan'dan yapılan ithalatın ikamesinin zorluk yaratmayacağını belirtti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Ermenistan'dan ithal ürünlerin ikame edilmesinin Rusya açısından zorluk oluşturmayacağını söyledi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine ekonomik ve siyasi alanlarda alternatif aradığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Ermenistan'ın, Rusya'nın uluslararası ticaretindeki payının yüzde 0,9'u aşmadığını belirten Reşetnikov, "Ermenistan'dan yapılan tedarikin ikame edilmesi bizim için zorluk oluşturmayacak." ifadesini kullandı.

Ermenistan ekonomisinin Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyelikten önemli avantajlar elde ettiğini aktaran Reşetnikov, ülkenin 2015'te birliğe katılmasından bu yana AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3,2 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

Reşetnikov, Ermenistan'ın geleneksel gıda, tarım ve alkollü içecek ihracatının yüzde 80'inden fazlasının AEB ülkelerine yapıldığını, alternatif pazarlara yönelmenin üretim zincirlerinin uzun süreli dönüşümünü gerektireceğini ve ticari riskleri artıracağını söyledi.

Rusya'nın Ermenistan'a 1000 metreküpü 177,5 dolardan doğal gaz sağladığını belirten Reşetnikov, Avrupa'daki fiyatların 600 doların üzerinde olduğunu ve mevcut koşulların Ermenistan'a yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık avantaj sunduğunu ifade etti.

Rus şirketi tarafından işletilen Güney Kafkasya Demiryolları'na 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını belirten Reşetnikov, sözleşme şartlarının tek taraflı değiştirilmesi halinde Rus yatırımcının uğrayacağı zararın tazmin edilmesinin de talep edilebileceğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Avrupa Birliğine katılma yönündeki politikasını hayata geçirmesi halinde AEB'nin Ermenistan olmadan da faaliyetlerini sürdüreceğini savunan Reşetnikov, birliğin ekonomik açıdan Ermenistan'a bağımlı olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reşetnikov: Ermenistan İthalatı Sorun Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
08:15
Ankara’da şantajcı “flört çetesi“ çökertildi: 9 gözaltı
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi: 9 gözaltı
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 09:04:57. #7.13#
SON DAKİKA: Reşetnikov: Ermenistan İthalatı Sorun Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.