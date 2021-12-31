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Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj

31.12.2021 08:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat (kesinti) oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat (kesinti) oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KRİTİK TARİH 28 ARALIK

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

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cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Gazete, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj - Son Dakika
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