Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem

Resmi Gazete\'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
06.02.2026 06:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bireysel yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle kaldırıldı. Yeni düzenleme, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bireysel alışverişlerde uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar olan gümrük muafiyeti resmen kaldırıldı. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlük süreci başlatıldı.

Yayımlanan tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, belirli koşulları sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların, eşya için yaygın basitleştirilmiş usul talep etmeleri halinde başvurularının kabul edileceği hükme bağlandı.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Resmi Gazete kararı şu şekilde:

"MADDE 1- 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)'nin 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sıradan Yurttaş Sıradan Yurttaş:
    kaziksepeti . com 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

07:01
Ses kaydı ortaya çıktı Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 07:24:40. #7.11#
SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.