Ankara'da restoran işletmecisinden fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara pankartlı tepki

Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, son yaşanan dolar kuru dalgalanması nedeniyle fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara tepki göstererek, işletmeye "Stokçulara inat, cebini millet ve memleketten büyük görenlere inat! Fiyatlarla oynamıyoruz. Bu aziz milletle, sofraya birlikte oturuyor bundan şeref duyuyoruz" yazılı pankart astı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işletmecisi Ahmet Selçuk Durmuşoğlu, son yaşanan dolar kuru dalgalanmasından dolayı fahiş fiyat artışlarına ve stokçulara rağmen fiyatlarda değişikliğe gitmedi. Durmuşoğlu, diğer işletmecilerden de ellerinden geldiğince kar marjlarını az tutmalarını, fahiş fiyat yapmamalarını ve fiyatlarda değişiklik yapmamasını istedi. Durmuşoğlu, restoran girişine ise "Stokçulara inat, cebini millet ve memleketten büyük görenlere inat! Fiyatlarla oynamıyoruz. Bu aziz milletle, sofraya birlikte oturuyor bundan şeref duyuyoruz" yazılı pankart astı.

Son yükselen kurlardan sonra milletin sıkıntı çektiklerine şahit olduklarını belirten Durmuşoğlu, "Bu süreçte biz de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle stokçular fiyatları akıl almaz şekilde arttırdılar. Önce ürünü bulunmaz hale getirip daha sonra da istedikleri fiyat politikasından satmaya çalıştılar. Tabii ki biz hizmet vermek için bunları almak zorundayız. Bu sektör inşaat sektörü gibi çok kalemi olan bir sektör. Bu sektörde varsanız bu ürünleri sokmak zorundasınız. Kar marjını biz düşürerek bu süreç içerisinde çoğu yerde 2 veya 3 zam geçişi yapılmasına rağmen biz bu süreçte 3 ay önce bir zam gerçekleştirmiştik. Bunun üstüne yeni bir zam yapmadık. Bundan sonraki süreçte yeni bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü bu memleket var olduğu müddetçe bizler de var olacağımızı, bu memleket yoksa hiçbirimizin herhangi bir anlamı olmayacağının farkındayız. Allah razı olsun devletimiz, milletimiz için çalışıyorlar. Biz de bu millet için ne yapabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah diğer esnaf arkadaşlar da yapabildiği ölçüde kar marjlarını olabildiğince az tutmaya çalışırlar" dedi. - ANKARA