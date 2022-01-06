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Restoranlarda menülere zam yolda - Son Dakika

Restoranlarda menülere zam yolda

06.01.2022 09:15
Restoranlarda menülere zam yolda

Asgari ücrete, elektriğe ve doğalgaza gelen zamların ardından restoran menülerinde de müşteriye yansıtılacak fiyat artışlarının yaşanacağı iddia edildi. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır' dedi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret ederek mönülerde yeni zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

"ZAM YAPAMAZSA BAZI MEKANLAR KAPANIR"

TURYİD'in 13. olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Kaya Demirer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirer, "Herkes müşteri profiline göre bir fiyat uygulayacak, bir dönem bocalayacağız. Sofranın maliyeti yüzde 50 artınca bunu sineye çeksem olmaz. Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır. Büyük stres. Fiyatları çok yükseltirsek müşteri gelmeyecek" dedi. Salgın nedeniyle işletmelerin çoğu zaman kapalı kaldığını anlatan Demirer, en son mönülere eylül-ekim döneminde zam yaptıklarını anımsattı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Sektörün diğer güncel konularıyla ilgili de değerlendirme yapan Demirer, "Bahşiş kartla ödenirse devletin geliri 1 milyar TL artabilir. Ama stopajı yüzde 5 olmalı. Ayrıca bahşiş bordroya da konabilir. Ama kıdem tazminatı hesabında bahşişe karışmamalıyım. Yani 10 lira maaş veriyorsam bu 10 liranın kıdem ve ihbar tazminatını ödemeliyim. Bunu, ilgili bakanlık ve kurumlarla, muhalefet liderlerine de anlattık." Demirer, halen Yargıtay'da bu karışıklık nedeniyle 100 bin civarında dava olduğunu anlattı. Ayrıca, TURYİD'de başkan yardımcılıklarına Barış Tansever, Gamze Cizreli, Ayhan Çarıkçılar, Onur Tanincioğlu ve Tayyar Zaimoğlu getirildi.

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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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