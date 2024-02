Restoranlar, ekonomik ürünlerle müşteri çekmeye çalışıyor

Ekonomi

Ekonomideki küresel dengesizlik Türkiye'de etkisini hissettirirken, artan fiyatlarla müşteriler azalınca restoranlar da yeni bir yöntem uygulamaya koydu. Gramaj düşürüldü, porsiyonlarla birlikte fiyat da azaldı. Bu ürünler menüye de "eko" ön adıyla girdi.

PATLICAN KEBAP İÇİN 2 ŞİŞ YERİNE TEK ŞİŞ

Bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya düştü. Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu. Bir diğer restoran işletmecisi "Yarım porsiyon olarak uygulama verdiğimizde 3'te 2 ücret almak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de yanında ikramlarımız oluyor. Paketle gönderim yaptığımızda kap maliyetlerimiz oluyor." dedi.

"GRAMAJ DÜŞÜRÜLDÜ, FİYAT AZALTILDI"

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi. Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini ifade etti.

"ET FİYATLARININ KONTROL ALTINA ALINMASI LAZIM"

Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." diye konuştu.

"KÜÇÜK FİYAT, KÜÇÜK ŞİŞ, KÜÇÜK DOYUM"

NTV'nin haberine göre restoran işletmecisi konuyla ilgili "Ekonomik ürün dediğimiz zaman küçük fiyat küçük şiş küçük doyum. Keşke olmasa herkes doyabilse" ifadelerini kullandı.