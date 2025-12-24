Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı - Son Dakika
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

24.12.2025 19:33
İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Epözdemir'in banka hesaplarındaki anormal para trafiği ve ailesi üzerinden yürüttüğü para aklama süreci de raporda yerini aldı. MASAK raporunda ayrıca avukat Rezan Epözdemir'in Dilan Polat'a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yaptığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet", "siyasal ve askeri casusluk", "FETÖ/PYD"ye yardım suçlarımdan yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanana ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

Epözdemir'in banka hesapları ve para trafiğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporda yüklü miktarda nakit işlem tespit edildi.

BANKA HESABINDAN DEVASA PARA YATIRMA İŞLEMLERİ

Epözdemir'in banka hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 270 bin Euro, 5.6 milyon Dolar ve 84.7 milyon TL tutarında yüksek miktarda nakit yatırma işlemi tespit edildi.

FATİH TERİM VE DİLAN POLAT'A PARA AKTARMIŞ

Epözdemir'in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de listelendi. Listede, ofis çalışanı Dilan Polat'a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim'e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı belirtildi.

5 MİLYON DOLARLIK İŞLEM

Raporda Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasıyla toplamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

İşlem açıklamasında, "7256 sayılı kanun uyarınca varlık barışı olarak 2021-2022 yılı için nakit yatan" yazıldığı ancak paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN "AİLE" DETAYI

Ayrıca Epözdemir'in yakınları üzerinden çok sayıda taşınmaz bulunduğu, 2017–2025 döneminde kayınvalidesine tam 117 milyon liralık para transferi yaptığı bilgisi de yer aldı.

Epözdemir'in annesi (Herdem Epözdemir), eşi (Hande Epözdemir) ve kayınvalidesi (Hülya Kurtaran) üzerindeki mal varlığı ve hesap hareketleri de incelendi. Bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine yüklü miktarda gayrimenkul tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu saptandı.

Epözdemir'in annesi Herdem Epözdemir'in Rezan'ın şirketinde muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu,2018-2025 tarihleri arasında hesabına 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para geldiği, 87 farklı kişiye ise 205 milyon 633 bin TL gönderdiği ve transfer hacminin 2024 yılında olağanüstü seviyelere çıktığı bilgisi yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 41kh037 41kh037:
    Fatih terim de her taşin altından çikyori 227 14 Yanıtla
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    eee fatih terimi çağırmıyomu bu savcı ifadeye 202 12 Yanıtla
    isacan_122 isacan_122:
    yok ondan önce İsmail yüksek çağırılacak. 3 faul bir sarı kart olur 2.93 orandan 15 kere aynı kişi oynanmış ama İsmail top oynuyor halen 17 22
    Davut Cirak Davut Cirak:
    Onada mı sahip çıkacaksınız. 6 0
  • 7912145 7912145:
    ben burda 28 bin TL'YE eşşek gibi hammalık yapayım. 57 2 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    Dilan Polat Fatih terim nerelerde bu işlerde 50 4 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    vay vay avukata bak dilan polat felan ohaaaaa 40 4 Yanıtla
