Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray\'da ayrılık

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması beklenen ilk isim belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, performansı beklentilerin altında kalan Yaser Asprilla için kararını verdi.

BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ

Ara transfer döneminde Girona’dan kiralanan 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemedi. Asprilla, 8 maçta 272 dakika süre almasına rağmen skor katkısı yapamadı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, 20 milyon euroyu aşan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte genç oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. Sezon sonunda Girona’ya dönecek olan Asprilla’nın İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.