“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
07.04.2026 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul Fatih’te ters yöne girip kendisini uyaran vatandaşı “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” diyerek tehdit eden kadın ve yanındaki sürücü gözaltına alındı. Tartışma sırasında gösterilen milletvekili kimliği ve TBMM rozeti ise sahte çıktı.

İstanbul Fatih'te ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kadın kendilerini uyaran vatandaşı “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” diyerek tehdit etmişti. Tepki çeken olay sonrası sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.

TEHDİTLER SAVURDU

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dün yaşanan olayda, ters yönde ilerleyen sürücünün kendisini uyaran vatandaşa yönelik sert ve tehditkar ifadeler kullandığı görüldü. Sürücü, “Sen kimliğe bak. Vatan Emniyet’ten alınacaksın. Sana ne, tek yön diyorsun, söylemek zorunda mısın? Görüşeceğiz seninle” dedi. Olay yerindeki diğer vatandaşların “Emniyettenim diyorsunuz ama kurallara siz uymuyorsunuz” sözlerine ise kulak asmadı.

EMNİYET HEMEN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yayılmasının ardından derhal inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, araç sürücüsünün 22 yaşındaki C.M., yolcu koltuğundaki ve tartışma sırasında sahte milletvekili kimliği ile TBMM rozetli cüzdan gösteren şahsın ise 53 yaşındaki A.M. olduğu tespit edildi.

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerce gözaltına alınan şahıslara, Karayolları Trafik Kanunu’nun “ters yön”, “taşıt yolu üzerinde duraklamak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden toplam 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, üzerinde milletvekili olmadığı halde sahte kimlik ve devlet kurumu rozeti bulunduran A.M. hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Gündem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Ülkede herşey sahte. Başta diploma. 34 2 Yanıtla
  • yasin akan yasin akan:
    3 işlemden 16bin nedir ya. aynaya da baksaydınız belki koku falan asılıdır. 17 3 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    Trafikte buna benzer çooook artist var 5 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    muhahahahaha 3 0 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    ?????? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Kürt Ahmet’in cenazesinde dikkat çeken uyarı: Tokalaşmaya çalışmayın Kürt Ahmet'in cenazesinde dikkat çeken uyarı: Tokalaşmaya çalışmayın
Ünlü oyuncu Eda Ece kızının yüzünü ilk kez gösterdi Ünlü oyuncu Eda Ece kızının yüzünü ilk kez gösterdi

09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
03:33
Artemis 2’den tarihi rekor Apollo’yu solladı
Artemis 2'den tarihi rekor! Apollo'yu solladı
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:54
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:18:06. #7.12#
SON DAKİKA: “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.