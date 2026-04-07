“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

İstanbul Fatih'te ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kadın kendilerini uyaran vatandaşı “Vatan Emniyet’ten alınacaksın” diyerek tehdit etmişti. Tepki çeken olay sonrası sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.

TEHDİTLER SAVURDU

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dün yaşanan olayda, ters yönde ilerleyen sürücünün kendisini uyaran vatandaşa yönelik sert ve tehditkar ifadeler kullandığı görüldü. Sürücü, “Sen kimliğe bak. Vatan Emniyet’ten alınacaksın. Sana ne, tek yön diyorsun, söylemek zorunda mısın? Görüşeceğiz seninle” dedi. Olay yerindeki diğer vatandaşların “Emniyettenim diyorsunuz ama kurallara siz uymuyorsunuz” sözlerine ise kulak asmadı.

EMNİYET HEMEN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yayılmasının ardından derhal inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, araç sürücüsünün 22 yaşındaki C.M., yolcu koltuğundaki ve tartışma sırasında sahte milletvekili kimliği ile TBMM rozetli cüzdan gösteren şahsın ise 53 yaşındaki A.M. olduğu tespit edildi.

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerce gözaltına alınan şahıslara, Karayolları Trafik Kanunu’nun “ters yön”, “taşıt yolu üzerinde duraklamak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden toplam 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, üzerinde milletvekili olmadığı halde sahte kimlik ve devlet kurumu rozeti bulunduran A.M. hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçundan adli soruşturma başlatıldı.