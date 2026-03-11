Rheinmetall Savunma Büyüme Hedeflerini Revize Etti - Son Dakika
Rheinmetall Savunma Büyüme Hedeflerini Revize Etti

11.03.2026 14:22
Alman Rheinmetall, savunma talebindeki artışla büyüme hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Alman savunma sanayi üreticisi Rheinmetall, Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel savunma talebindeki artışa paralel olarak büyüme hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Rheinmetall, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıkladı.

Buna göre, Alman silah üreticisinin konsolide satışları geçen yıl yüzde 29 artarak 9,94 milyar avroya ulaştı.

Faaliyet karını yüzde 33 artışla 1,84 avroya çıkaran şirket, hissedarlara temettü ödemesini hisse başına 8,10 avrodan 11,50 avroya yükseltti.

Geçen yıl tekerlekli ve paletli araç satışları yüzde 32 artışla 4,99 milyar avroya ulaşırken, Boxer zırhlı araç ve Leopard 2 A8 tank projeleri büyümede ana rolü oynadı. Silah ve mühimmat satışları da yüzde 27 artarak 3,53 milyar avroya çıkarken, NATO ve Ukrayna'dan gelen yoğun talep bu birimdeki kar marjını yüzde 29'a yükseltti.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, Avrupa genelindeki askeri modernizasyon süreçleri ve artan güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda satışlarının bu yıl yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı.

Rheinmetall, 2026 yılında satışların 14 ile 14,5 milyar avro arasına yükselmesini ve faaliyet kar marjının yüzde 19 seviyesine ulaşmasını da bekliyor.

Avrupa'daki askeri modernizasyon ihtiyacıyla birlikte şirketin bakiye siparişleri, 2025 sonu itibarıyla 63,8 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı. Şirket, 2026 sonunda bu rakamı 135 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor. Özellikle Almanya'nın (Bundeswehr) artan savunma yatırımları, şirketin iç pazar payını yüzde 38'e taşıdı.

Şirket, sivil otomotiv faaliyetlerini satışa çıkararak kaynaklarını tamamen askeri operasyonlara kaydırdı. NVL gemi inşa şirketinin satın alınmasıyla denizcilik ve uzay alanlarına da adım atan Rheinmetall, portföyünü dijitalleşme, dron ve uydu teknolojileriyle genişletti.

Rheinmetall, Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, konuya ilişkin açıklamasında dünyanın hızla değiştiğini ve şirketin bu süreçte stratejik bir konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya ve Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmak ve etkin bir caydırıcılık oluşturmak için bize ihtiyaç var. Yeni 'Deniz Sistemleri' birimimizle ivme kazandık. Artık çok disiplinli bir teknoloji şirketi olmanın meyvelerini topluyoruz."

Kaynak: AA

