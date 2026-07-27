Riskli Bebeklerde Erken Değerlendirme Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Riskli Bebeklerde Erken Değerlendirme Önemi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, riskli bebeklerin sağlık durumunun ilk aylarda sıkı takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, prematüre veya gelişimsel açıdan risk taşıyan bebeklerin sağlık durumunun özellikle ilk aylarda yakından takip edilmesinin ve ihtiyaç halinde desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hoşbay, yaşamın ilk aylarında beyin ve sinir sisteminin hızlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Hoşbay, "Prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, yenidoğan yoğun bakım öyküsü, doğum sırasında oksijensiz kalma ve bazı nörolojik sorunlar, bebeğin gelişiminin daha yakından izlenmesini gerektirebilir. Belirgin bir gelişimsel gecikmenin ortaya çıkmasını beklemek yerine erken değerlendirme yapılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte yenidoğan hekimi, çocuk nörolojisi uzmanı ve fizyoterapistin birlikte çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaşamın ilk aylarının beynin öğrenmeye ve değişime açık olduğu dönemlerden biri olduğunu aktaran Hoşbay, "Riskli bebeklerde belirgin bir gelişimsel gecikmenin ortaya çıkmasını beklemek istemiyoruz. İlk aylar, beynin çevresinden aldığı hareket ve duyusal deneyimlere son derece açık olduğu, altın değerinde bir dönemdir. Bebeği erken değerlendirmek ve ihtiyaç varsa erken desteklemek, gelişimi açısından çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Riskli bebeklerde motor gelişim gecikmesi, kas tonusunda farklılık, hareketlerde asimetri, hareket çeşitliliğinde azalma ile baş ve gövde kontrolünde güçlük görülebileceğini belirten Hoşbay, ilerleyen dönemlerde ince ve kaba motor beceriler, denge ve koordinasyon alanlarında da sorunlar ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Erken destek gelişimi güçlendiriyor

Erken fizyoterapinin bebeğe yoğun egzersiz yaptırmak anlamına gelmediğini vurgulayan Hoşbay, şunları kaydetti:

"Bebeğin doğal hareketlerini, hareketlerin kalitesini ve çeşitliliğini, kas tonusunu, duruşunu ve sağ-sol tarafını kullanma biçimini değerlendiriyoruz. Amacımız bebeği zorlamak değil, kendi gelişim potansiyelini iyi şekilde kullanabileceği doğru hareket ve duyusal deneyimleri doğru zamanda sunmaktır. Erken müdahalede değerli unsurlardan biri zaman."

Erken müdahale sürecinin önemli bir parçasını ailelerin oluşturduğuna dikkati çeken Hoşbay, bebeğin taşınma biçiminin, zaman geçirdiği pozisyonların ve oyun sırasında aldığı desteğin gelişimini doğrudan etkileyebileceğini aktardı.

Ailelere bebeğin günlük yaşamda doğru biçimde desteklenmesine yönelik eğitim verildiğini belirten Hoşbay, günlük bakımın ve oyun anlarının doğru yönlendirmelerle bebeğin gelişimini destekleyen önemli fırsatlara dönüştürülebileceğini anlattı.

Her riskli bebeğin yoğun fizyoterapiye ihtiyaç duymayabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Hoşbay, "Riskli doğmak, bebeğin mutlaka gelişimsel bir sorun yaşayacağı anlamına gelmez. Önemli olan bebeği erken dönemde değerlendirmek, gelişimini yakından izlemek ve ihtiyaç varsa zaman kaybetmeden uygun desteği sağlamak." değerlendirmesini yaptı.

Hoşbay, riskli bebeklerde temel yaklaşımın sorunun ortaya çıkmasını beklemek değil riski erken görmek, gecikmeyi beklemek değil gelişimi düzenli takip etmek ve gerektiğinde erken müdahalede bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Riskli Bebeklerde Erken Değerlendirme Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Riskli Bebeklerde Erken Değerlendirme Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.