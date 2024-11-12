Riyad'da Cityscape Global Fuarı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Riyad'da Cityscape Global Fuarı Başladı

Riyad\'da Cityscape Global Fuarı Başladı

Türkiye, Cityscape Global 2024 fuarında 15 firmayla yer aldı, uluslararası yatırım fırsatları sunuyor.

12.11.2024 13:57
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Cityscape Global Saudi 2024 fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. Fuara katılan 15 Türk firması da projelerini yatırımcılara tanıttı.

Cityscape Global Saudi 2024, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde, 11-14 Kasım 2024 tarihlerinde Riyadh Exhibition and Convention Center'da düzenleniyor. Türkiye milli katılımını İstanbul Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği emlak ve gayrimenkul sektörünün seçkin buluşma noktası Cityscape Global Saudi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Geleceğin Yaşamı teması ile düzenlenen Cityscape Global 2024, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda ülkede hayata geçirilmesi planlanan mega projelerin sergilendiği ve küresel yatırımcılarla iş birliği fırsatlarının oluşturulduğu bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Fuar 100 bin metrekare alanda, 400'den fazla katılımcı ve 500'ün üzerinde konuşmacıyı bir araya getiriyor" dedi.

"İşbirliği fırsatları oluşturuyor"

Özelmacıklı "Fuar kapsamında, konut ve ticari projelerin yanı sıra, akıllı şehir teknolojileri, sürdürülebilir mimari ve kentsel dönüşüm konularında paneller ve seminerler de düzenleniyor. Ayrıca, etkinlik uluslararası yatırımcılar, geliştiriciler ve sektör profesyonelleri için iş birliği fırsatları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Türk firmalarımız dünya arenasında"

Türkiye milli katılımını İstanbul Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği fuarın Türkiye Pavilyonu hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Ülkemizden de birçok markamız İstanbul Ticaret Odası organizasyonu ile fuarda uluslararası ziyaretçilerle buluşma imkanı bulmuş. Türkiye katılımında 392 metrekare alanda 15 firmamız bulunuyor. Emlak Konut GYO, Artaş İnşaat ve Fuzul Gayrimenkul gibi önde gelen firmalarımız projelerini tanıtarak Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü uluslararası arenada başarıyla temsil ediyorlar. Firmalarımızın bu etkinlikte yer alması, hem ülkemizin gayrimenkul sektörüne duyulan ilgiyi artıracak hem de küresel yatırımcılar için alternatif olmamıza fayda sağlayacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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