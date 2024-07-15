Rize'de Çay Üreticileri, Taban Fiyatın Altında Çay Alan Fabrikaları Protesto Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'de Çay Üreticileri, Taban Fiyatın Altında Çay Alan Fabrikaları Protesto Etti

Rize'de çay üreticileri, yaş çay taban fiyatının altında çay alan özel sektör fabrikalarını protesto etti. Protesto esnasında fabrika çalışanı şoför ile üreticiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, düşük alım fiyatı ve emek hırsızlığına karşı çay üreticilerinin dik durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yaş çay taban fiyatının altına inen özel sektör fabrikalarının ahlaki olmadığını ve Rize'nin haklarının gasp edilemeyeceğini vurguladı.

15.07.2024 18:43
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Rize'de çay üreticileri, yaş çay taban fiyatının altında çay alan özel sektör fabrikalarını protesto etti. Protesto esnasında fabrika çalışanı

şoför ile üreticiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

2. sürgün yaş çay sezonunun devam ettiği Rize'de çay üreticileri, Rize Ziraat Odası öncülüğünde özel sektörün büyük temsilcilerinden Doğuş Çay'ın Salarha Fabrikası önünde toplandı. Çay satmak için bekleyen üreticilerin uzun kuyruklar oluşturduğu fabrikanın önünde Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan basın açıklaması yaptığı sırada fabrika çalışanı olduğu öğrenilen bir şoför, aracı park ettiği yerden çıkarmak istedi. Aracın hemen önünde toplanan üreticilerin kendisinden basın açıklamasının bitmesini beklemesini istediği şoför, 'Sefer atacağım. Kamyonun önünden çekilin' dedi. Bunun üzerine öfkelenen çay üreticileri ile şahıs arasında gerginlik yaşandı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan'ın araya girmesi ile gerginlik kısa sürede son buldu.

Çay taban fiyatının altında üreticiden çay alındığını ve üreticilerin mağdur edildiğini kaydeden Arslan, "Bugün burada toplanmamızın sebebi 17 TL olan taban fiyatının çok altında alımların olmasıdır. 13-12 TL gibi fiyatlarda özel sektör üreticinin emeğini gasp ediyor. Burada Rizeli üreticiler olarak bu emek hırsızlığına karşı dik durabilmek için bugün burada bir protesto ve basın açıklaması düzenliyoruz. Bugün çok düşük alım fiyatı verenler, yaklaşık 1 milyar TL'yi 100 tane özel sektör çay fabrikası cebine koymuş durumdadır. Rizeli'nin, Karadenizli'nin cebinden 2. sürgün itibarıyla 1 milyar TL gitmiş durumdadır. Bugün bu ahlaksız taban fiyatı altındaki alımlara üreticilerimizle birlikte dur diyeceğiz. 15 Temmuz'da bu halk sokaklara çıktı, bu işletmeciler görevini devam ettirebilsinler diye, devlet daimi olarak ilerlesin diye. O gün 15 Temmuz diye sokağa çıkan üreticilerin hakkını bunlar gasp edemez" dedi.

"12 TL'ye aldığınızda işliyorsunuz da, 16 TL'ye aldığınızda neden işleyemiyorsunuz?"

Yaş çay taban fiyatının çok altına inerek kilogramını 12 TL'den alan özel sektör çay fabrikalarının uyguladığı bu yöntemin ahlaki olmadığını söyleyen Arslan, "Üreticilerimizin de dikkatsizliği oluyor. Çok fazla çay topluyoruz. Özel sektör günlük üretimin üstünde olduklarını mazeret ediyorlar. 12 TL'ye aldığınızda işliyorsunuz da, 16 TL'ye aldığınızda niye işleyemiyorsunuz. Üreticilerimize sesleniyoruz çaya 2 gün ara verelim. İşleyemiyorsan kapat kapını. 12 TL'ye çay alıyorsunuz. Bu ahlak dışıdır, Rizeli'ye ihanettir. Vatandaşımız çay motorlarının kullanımını arttırınca yüksek oranda çay kesebiliyor. ÇAYKUR'un buraya el atması gerekiyor. Bölgesel tatil ilan etmesi lazım. Gerçekten bugün Karadeniz Bölgesi'nde plansız ve boş bir üretim halindeyiz. ÇAYKUR bu plansız üretimi durdurmalıdır, özel sektöre fırsat vermemelidir. Elbette ÇAYKUR işleyemediği çaydan ötürü kontenjan koymak zorundadır. Biz üreticiler de haftada 2 gün ara vermeliyiz. Özel sektör biz böyle kapıda durdukça bu fırsattan yararlanacaktır. Bu hukuksuzluktur, emek hırsızlığıdır. Bu devam ettiği sürece eylemlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Burayı provoke eden arkadaşta Rizeli"

Basın açıklaması esnasında çıkan gerginliğe de değinen Arslan, "Burayı provoke eden arkadaşta Rizeli. Ben her şeye rağmen, haksız sermaye kazanacaklara rağmen sokaklarda olmaya devam edeceğim. Yarın Borsa'nın önünde oluruz. Diğer gün Karali çay fabrikasının önünde oluruz. Vega çayın önünde oluruz. Mücadelemiz devam edecektir. Rizeli'nin kimse hakkını yiyemez ve gasp edemez" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize'de Çay Üreticileri, Taban Fiyatın Altında Çay Alan Fabrikaları Protesto Etti - Son Dakika

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