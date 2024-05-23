Rize'de çay üreticileri tabuta doldurdukları çayı sokak sokak taşıyarak eylem yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'de çay üreticileri tabuta doldurdukları çayı sokak sokak taşıyarak eylem yaptı

Rize\'de çay üreticileri tabuta doldurdukları çayı sokak sokak taşıyarak eylem yaptı

Rize'de çay taban fiyatlarının açıklanmasının ardından çay üreticileri, tabuta doldurdukları yaş çayı sokak sokak omuzlarında taşıyarak eylem yaptı. Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK'lar ve vatandaşlar da katıldı. Çay üreticileri, yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasına tepki göstererek, emeklerine saygı istediklerini belirtti.

23.05.2024 22:10
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Rize'de çay taban fiyatlarının açıklanmasının ardından çay üreticileri, tabuta doldurdukları yaş çayı sokak sokak omuzlarında taşıyarak eylem yaptı.

Yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 19 TL açıklanmasının ardından çay üreticileri Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle açıklanan fiyata tepki gösterdi. Fındıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen yürüyüşe siyasiler, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Eylemin başlangıç noktasına çuvallarla getirilen yaş çay bir tabutun içerisine döküldü. Vatandaşlar, istiflenen çay doldu tabutu omuzlarında sokak sokak taşıdı. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy yaptığı açıklamada, "Emeğimize saygı istiyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanarak çocuklarımıza iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Fındıklı, Rize, Çay, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de çay üreticileri tabuta doldurdukları çayı sokak sokak taşıyarak eylem yaptı - Son Dakika

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