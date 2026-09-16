Rize'de palamut ve hamsi bolluğu tezgahları canlandırdı - Son Dakika
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Rize'de palamut ve hamsi bolluğu tezgahları canlandırdı

Rize\'de palamut ve hamsi bolluğu tezgahları canlandırdı
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Yeni av sezonuyla Karadeniz'de palamut ve hamsi bolluğu yaşanıyor. Rize'de tezgahlarda 50 TL'den başlayan palamut ve kilogramı 100 TL olan hamsi, hem esnafı hem vatandaşı memnun ediyor.

Yeni av sezonuyla birlikte Karadeniz'de yaşanan palamut ve hamsi bolluğu, Rize'de hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Yeni av sezonunun ilk günlerinden itibaren ağlara vuran palamut bolluğu tezgahlarda hareketlilik oluştururken, hem vatandaşa hem de balıkçı esnafına çifte sevinç yaşatıyor. Kırmızı ve beyaz ete kıyasla fiyatı oldukça uygun olan balık nedeniyle günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşuyor. Tezgahlarda boy ve gramajlarına göre ayrılan palamutların tanesi 400 grama kadar olanlar için 50 TL'den, 750 gramı bulan iri boylar ise 100 TL'den satışa sunuluyor. Sezonun ilk hamsileri de tezgahlarda yerini alarak kilogramı 100 TL'den alıcı buluyor.

"Hem esnaf hem vatandaş memnun"

Sezona bereketli bir başlangıç yaptıklarını dile getiren balıkçı esnafı Muhammet Çalışkan, "Elhamdülillah, şükürler olsun balıklarımız çok güzel ve taze. Gramajlarına göre fiyatlandırma yapıyoruz ve rakamlar piyasa şartlarına göre oldukça uygun. 50 liradan başlayan balıklarımız var, iriliğine göre 100 liraya kadar çıkıyor. Hamsi de tezgahtaki yerini aldı, onun da kilogramını 100 liradan satıyoruz. Vatandaş hem bütçesine uyduğu hem de temel bir besin kaynağı olduğu için balığa rağbet gösteriyor. Talep yüksek, satışlardan memnunuz. Müşterilerimiz de tezgahlardan eli boş dönmüyor. Sezon inşallah böyle bereketli devam eder" ifadelerini kullandı.

"Tezgahlar canlandı, çocuklarımıza bol bol balık yedirelim"

Sabahın erken saatlerinde taze balık almak için balıkhanelere geldiklerini dile getiren Rukiye Karataş ise, "Av sezonuyla birlikte tezgahlardaki çeşitlilik arttı. Sezon başında fiyatlar genelde yüksek olurdu ancak bu sene ilk çıktığı andan itibaren fiyatlar gayet makul seviyede seyrediyor. Sabah erkenden geldiğimizde kasaların taze taze döküldüğünü görüyoruz. Balık dediğin canlı ve parlak olur, buradaki balıklar da tam öyle. Bir ay öncesine kadar tezgahlarda balık bulmak zordu, şimdi ise bolluk var. Bu fiyatlar varken soframızdan balığı eksik etmeyelim, çocuklarımıza bol bol taze balık yedirelim" şeklinde konuştu.

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte palamut ve hamsi bolluğunun önümüzdeki haftalarda da devam etmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de palamut ve hamsi bolluğu tezgahları canlandırdı - Son Dakika

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