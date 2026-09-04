Rize'de sıfır Chery’de boya ve çürüme bulan Gültepe değişim isteyip yanıt alamadı - Son Dakika
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Rize'de sıfır Chery’de boya ve çürüme bulan Gültepe değişim isteyip yanıt alamadı

Rize\'de sıfır Chery’de boya ve çürüme bulan Gültepe değişim isteyip yanıt alamadı
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Rize'de Hasan Gültepe, Mart 2024'te sıfır aldığı Chery TIGGO 8 Pro'da boya atması, su sızıntısı ve gizli çürümeler buldu. Yetkili servis yalnızca tamir etti; değişim ve 500 bin liraya varan değer kaybı taleplerine genel merkez yanıt vermedi.

Rize'de sıfır kilometre aldığı Chery TIGGO 8 Pro marka aracında boya atması, su sızıntısı ve gizli çürümeler tespit edilen Hasan Gültepe, yetkili servisin yalnızca tamirat yapıp değişim ve 500 bin lirayı bulan değer kaybı taleplerini yanıtsız bırakması nedeniyle tepki gösterdi.

Rize'de yaşayan 32 yaşındaki Hasan Gültepe, 2024 yılının Mart ayında yetkili bayiden sıfır kilometre olarak satın aldığı Chery TIGGO 8 Pro aracında peş peşe çıkan kusurlar nedeniyle mağduriyet yaşadı. Kullanım sürecinde önce kaputta boya atması ve kabarmalar fark eden Gültepe, durumu yetkili servise bildirdi. Aracın ayrıca tavan kısmından su aldığını da belirten Gültepe, aracın ayıplı olduğunu ifade ederek birebir değişim talebinde bulundu. Ancak bayilik ve genel merkez bu talebe olumsuz yanıt vererek yalnızca tamir sürecini işletti.

Onarım sırasında gizli çürümeler ortaya çıktı

Kaput onarımı için servise bırakılan araçta yapılan incelemelerde tablonun daha da ağırlaştığı anlaşıldı. Tavan döşemesi söküldüğünde tavan sacında ve ardından bagaj kısmında paslanma ve çürümeler olduğu tespit edilerek servis kayıtlarına geçirildi.

Aracın tüm kusurlarının kayıt altına alınmasına rağmen genel merkezin ne değişim ne de değer kaybı talebini karşıladığını dile getiren Hasan Gültepe, "Ben 2024 yılının Mart ayında arabayı Chery bayisinden, sıfır olaraktan aracı aldım. Yaklaşık 2 yıl olarak kullandım arabayı. Arabada kaputta boya atmaları mevcut oluşmaya başladı. Bununla ilgili Chery bayisine bilgi verdim, 'Aracı getirin değerlendirmesini yapalım' dediler. Genel merkezi aradık, genel merkezden detaylı bir bilgi alamadık. Araba ayrıyeten tavandan su almıştı. Tavandan su alması için değişim talebinde bulunduk, değişim talebine olumlu cevap vermediler. Araç kaput için gittiğinde, onarım yapılırken tavan da söküldüğünde orada çürümeler mevcut olduğu görüldü. Bunun haricinde sıfır araçta bagajda çürümeler mevcut. Bunların hepsi kayıtlı olaraktan yapıldı. Yapılmasına rağmen aracın ne değer kaybına ne de değişimine genel merkez herhangi bir cevap vermiyor. Bugün gün içerisinde 20-30 kere aradım, telefonlara cevap vermiyorlar. 'Geri dönüş yapacağız' diyorlar, geri dönüş yapmıyorlar. Bununla ilgili aracımı satmaya kalktığımda yaklaşık 400-500 binden fazla bir değer kaybı oluşuyor. Bunun önüne geçmek için ya değişimi yapılması gerekiyor ya da değer kaybının verilmesi gerekiyor. Ama yetkili kişilerle görüşemediğimiz için hiçbir şekilde ilerleme kaydedemedik" ifadelerini kullandı.

Servisin kendisine verdiği belgede yazılı olan maddeleri sıralayan Gültepe "Burada ben götürdüğümde 'Aracımın kaputunda boya atmaları var, kontrol edilsin' diye söyledim. Aracın yapılan kontrollerinde kaput kısmında boya atmaları olduğu doğrulandı, herhangi bir dış etken görülmedi. Aracın kaputu boyanarak sorun giderildi ama değer kaybına burada yer verilmedi. Onun haricinde aracın sunroof'tan su aldığı doğrulandı. Sunroof fitilinde açıklık olduğu, bu nedenle su aldığı görüldü. Sunroof fitili değiştirildi. Sunroof fitilini değiştirmek için aracın tavan döşemeleri söküldüğü esnada tavan sacında paslanmalar görüldü. Tavan sacında paslı bölgeler boyanarak sorun giderildi. Aracın bagaj tabanında kısmında paslanmalar görüldü, bagaj tabanı paslı bölgeler boyanarak sorun giderildi" dedi.

Sıfır aldığı araçta bu kadar sorunun arda arda oluşmasının firmaya olan güvenini azalttığını dile getiren Gültepe "Sıfır araçta bu kadar sorunların bir anda oluşması yani bu firmaya olan güvenimizi sarsmakta. Kullanıcı olaraktan ben artık kendimi güvenli bir şekilde bu arabayı kullanırken hissetmiyorum. Başka bir yerlerde sorun olacak mı, acaba ne gibi sıkıntılar yaşayacağız? Araç daha 2 yıllık bir araç, 50.000 kilometrede. Bu sorunların giderilmesi için yetkili kişilerle görüşmek istediğimizde de ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Chery, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de sıfır Chery’de boya ve çürüme bulan Gültepe değişim isteyip yanıt alamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de sıfır Chery’de boya ve çürüme bulan Gültepe değişim isteyip yanıt alamadı - Son Dakika
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