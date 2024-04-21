Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağrı Tatar Güven Tazeledi

Uludağ İhracatçı Birlikleri, 2023 Yılı Başarılı İhracatçılarını Ödüllendirdi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılında başarılı olan firmalara ödüllerini takdim etti. UYMSİB, 5 kategoride 107 firmaya ödül ve 55 firmaya ihracata katkı sertifikası verirken, UMSMİB de yine 5 kategoride 83 firmaya ödül ve 33 firmaya ihracata katkı sertifikası sundu. Fine Food firması meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat yıldızı olurken, Perla Fruit yaş meyve ve sebze sektörünün şampiyonu oldu. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, 2023 yılında toplamda 203 milyon 294 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdiklerini belirtti ve ihracattaki artış hızının 2024 yılının ilk üç ayında da devam ettiğini söyledi. UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu ise meyve sebze mamulleri sektöründe 2023 yılının zorlu geçtiğini ifade ederek, ihracatta yaşanan düşüşün sebeplerini döviz kurunun baskı altında tutulması ve ihraç ürünlerine getirilen kota ve kısıtlamalar olarak açıkladı.