Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Çağrı Tatar güven tazeledi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilciliği 17. dönem eğilim belirleme toplantısı seçimleri gerçekleştirildi. İki liste halinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarında mevcut başkan Çağrı Tatar 91 oy alırken Nazan Kızıltoprak ise 45 oy aldı. Seçimlerde yarışan Çağrı Tatar yeni dönemde de Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nın başkanlığına seçildi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çağrı Tatar, "Seçime katılan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE
Son Dakika › Ekonomi › Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağrı Tatar Güven Tazeledi - Son Dakika
Ordu'da bu yıl 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1400 ton rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çilek üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçen yıl 400 dekarda 1200 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl ise 500 dekar alanda 1400 ton çilek rekoltesi beklediklerini ifade etti. Çilek üretiminin Ordu ekonomisine 90 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.
Vatandaşlar ekonomik sıkıntı yaşarken, bazı siyasilerin lüks yaşam tarzlarına tepki gösteriyor. Şatafatlı makam odaları, lüks saatler ve ıstakoz paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar, bu durumu görgüsüzlük olarak yorumluyor ve değişmesi gerektiğini belirtiyor.
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ve Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılında başarılı olan firmalara ödüllerini takdim etti. UYMSİB, 5 kategoride 107 firmaya ödül ve 55 firmaya ihracata katkı sertifikası verirken, UMSMİB de yine 5 kategoride 83 firmaya ödül ve 33 firmaya ihracata katkı sertifikası sundu. Fine Food firması meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat yıldızı olurken, Perla Fruit yaş meyve ve sebze sektörünün şampiyonu oldu. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, 2023 yılında toplamda 203 milyon 294 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdiklerini belirtti ve ihracattaki artış hızının 2024 yılının ilk üç ayında da devam ettiğini söyledi. UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu ise meyve sebze mamulleri sektöründe 2023 yılının zorlu geçtiğini ifade ederek, ihracatta yaşanan düşüşün sebeplerini döviz kurunun baskı altında tutulması ve ihraç ürünlerine getirilen kota ve kısıtlamalar olarak açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, bereketli nisan yağmurlarıyla birlikte baraj doluluk oranlarının yüzde 82,58'e çıktığını açıkladı. Şu anda İstanbul barajlarında 717 milyon 317 bin metreküp su bulunuyor. Ancak günlük su tüketimindeki artış trendi göz önüne alınarak, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaya devam etmeleri gerektiği belirtildi.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 10 bin dönümde ekilen bezelyenin hasadının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlçede dönüm başına 1000 ila 1200 kilogram rekolte bekleniyor. Bezelye üretimi alanı ise 2022'de 3 bin dönümken bu yıl 10 bin dönüme ulaştı. Ürünler Türkiye'nin birçok vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor.
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasite artırma çalışmaları sürüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, tır parkındaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yardımcısı ve Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ile alanı gezen Sezer, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan yapıldı. Alandaki çalışmaların bitirilmesinin ardından parkın kapasitesi 1450 tıra çıkacak. Parktaki çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu düşürmeyeceğini belirterek, AKP hükümetinin bu konuda çözüm üretemediğini söyledi. Adem, Türkiye'de gıda fiyatlarının düşerken artmaya devam etmesinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Trakya Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Demirköy Belediyesi ile Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Üretimin Yeni Merkezi Demirköy' isimli projenin açılışı yapıldı. İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, kadın üreticileri desteklediklerini belirtirken, projenin kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlayacağını ve bölgede yetiştirilen yöresel ürünlerin satışa sunulacağını ifade etti. Demirköy Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Dilber Doğan da açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.
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