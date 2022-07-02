Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı 2 bin TL oldu - Son Dakika
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Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı 2 bin TL oldu

02.07.2022 17:04

Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı 2 bin TL oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın kilogram fiyatı 2 bin TL'den satışa çıktı.

Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı 2 bin TL oldu

RİZE - Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın kilogram fiyatı 2 bin TL'den satışa çıktı.

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son zamanlarda gelen zamlarla beraber üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 liradan 2 bin TL'ye çıkarılma kararı alındı.

Yeni sezonun açılmasıyla Anzer Balı'nın fiyatına zam yaptıklarını söyleyen fiyatının Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Anzer ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2022-2023 sezonu için Anzer Balının kilogram fiyatını 2 bin TL olarak belirledik. Yarım kilo Anzer Balının fiyatı bin TL iken 250 gramlık balın fiyatını da 500 TL olarak belirledik. Yeni sezonda Anzer Balı üretimi rekoltesi hava şartlarına göre güzel devam ediyor. Yıl boyunca tahminen 5-6 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İnşallah bu sezon verimli geçer üreticimiz de emeğinin karşılığını alır. Tüketicimize de bakanlık onaylı Coğrafi işaretli Anzer Balımızı göndereceğiz" dedi.

"Anzer balı çok kıymetli bir bal"

Anzer Balına her geçen gün talep arttığını ifade eden Muzaffer Deniz, "Anzer Balına her yıl talep daha da artıyor. Çünkü Anzer balı çok kıymetli bir bal. Rakım olarak 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte üretiminin yapıldığı bal olması, Ülkemizin de en değerli balı olmasından dolayı Avrupa ülkelerinden de talep her geçen gün artıyor. Bizde üretici olarak Anzer Balını daha verimli üretmek için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Anzer Balına asıl değeri veren poleninin de fiyatını belirledik"

Anzer Balının poleninin çok faydalı olduğunu belirten Deniz, "Bu yıl Anzer Balının fiyatını belirlediğimiz gibi Anzer Balına asıl değeri veren poleninin de fiyatını 2 bin 200 TL olarak belirledik. Bizde tüketicilerimize özellikle de Anzer Polenini de kullanmalarını tavsiye ediyoruz"

Tüketicinin Anzer Balını satın alırken coğrafi işaretine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Deniz, "Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı. Tüketiciye gerçek Anzer Balını ulaştırılması için bunu özellikle tüketicimizin de dikkat etmesi gerekiyor. Tescil alındıktan sonra tüketiciye daha güvenli ürünler gidiyor olmasının sebebiyle tüketicimiz bizden daha güvenli şekilde alıyor. Bundan dolayı da taleplerimiz artmış bulunmakta" ifadelerini kullandı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Balı 2 bin TL oldu - Son Dakika

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