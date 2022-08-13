Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi

13.08.2022 09:17
Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üreticiler tarafından bal sağımı gerçekleştirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üreticiler tarafından bal sağımı gerçekleştirildi.

Haziran ayının başında, kovanlarını gözden geçiren arıcılar bahar mevsiminde peteklerin tüm bakımlarını gerçekleştirdi ve düşük rakımdaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra peteklerini Anzer Yaylası'na çıkardı. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda Anzer Balı üretimini gerçekleştiren arıcılar son olarak bal sağımını da tamamladı. Bu yıl kilosu 2 bin TL olarak açıklanan ve imparator balı olarak adlandırılan dünyaca ünlü Anzer balının sağımı gerçekleştirilmesinin ardından kalite kontrolleri yapılmak üzere yola çıkacaklar.

Bal sağımlarının gerçekleştirilmesinin ardından ballar hakiki Anzer Balı olduğu belirlendikten sonra coğrafi işaretli şekilde satışa sunulacağını belirten Anzer Balı üreticisi Muzaffer Deniz, "Anzer Yaylasında yaklaşık 2,5 aylık bir üretim aşaması vardır. Yayladaki kovanlarımız havanın durumuna göre bal üretimini arılarımız yapmaktadır. Verimli bir sezon geçirdik ve bal sağımlarımızı yaptık. İnşallah da yayladaki bütün kovanlarımızın sağma işlemi tamamlandıktan sonra üreticilerimiz ballarını Rize'deki kooperatifimize getirecekler oradan da Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine girip ballarımızdan alınan numuneleri Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde hakiki Anzer Balı olup olmadığı analiz edilecek. Alınan numuneler üniversitedeki testlerden geçtikten sonra bize yazıyla 'Hakiki Anzer Balıdır' denilecek. Tekrardan Tarım ve Orman Bakanlığımızın denetiminde Rize Arıcılar Birliğinde ballarımızın dolum işlemlerini tamamlamış olacağız. Dolumlar yapıldıktan sonra ballarımız coğrafi işaretli olarak tüketicilerimize satışa sunulacaklardır" dedi. - RİZE

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Kaynak: İHA

İkizdere, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anzer Balı'nda bal sağımı gerçekleştirildi - Son Dakika

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