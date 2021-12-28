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Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

28.12.2021 15:09
Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için en önemli, en büyük yatırımlardan biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı bitirme aşamasına geldiklerini belirterek, "İnşallah mart sonu, nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri bitirmeyi ümit ediyoruz.

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için en önemli, en büyük yatırımlardan biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nı bitirme aşamasına geldiklerini belirterek, "İnşallah mart sonu, nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri bitirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Vali Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İç ve dış hatlar terminali, çay bardağı şeklindeki kule ile çay yaprağı şeklindeki giriş takını gezen Çeber, çalışanlarla sohbet etti, pistte son asfalt serme işlemlerini izledi.

Çeber, incelemelerinin ardından gazetecilere, Kovid-19 salgını sürecinin her şey gibi havalimanı inşaatını da etkilediğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel teknikler uygulanarak çalışmaların son noktaya getirildiğini ifade eden Çeber, havalimanının turizmden ekonomiye, ticaretten istihdama birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Vali Çeber, altyapı anlamında son aşamada olduklarını, üst yapıda ise sona çok yaklaştıklarını belirterek, "Havalimanında 1200 arkadaşımız çalışıyor. Yoğun yağış biraz işlerimizi aksattı ama biz çalışmaya ara vermedik. Bugün itibarıyla dökülecek son asfalt ile pist tamamlanacak. Ufak tefek aydınlatmaya dönük işler kaldı. Rahatlıkla altyapı çalışmaları bitti diyebiliriz." diye konuştu.

Terminal binaları ve ona entegre diğer tüm binalarda sona gelindiğine işaret eden Çeber, şunları söyledi:

"İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Ülkemiz için en önemli, en büyük yatırımlardan biri olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. İnşallah mart sonu, nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri bitirmeyi ümit ediyoruz. Tamamlanarak hizmet vermeye başladığı anda bölgeye önemli katkı sağlayacak. Havalimanımızın kardeşi dediğimiz İyidere Lojistik Merkezi de devam ediyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon yolcunun kullanacağı bir alan ve bölgeye çok değer katacak."

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Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, Mart, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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