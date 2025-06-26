Romanya Demiryolu Projesi IC İçtaş'a Emanet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Romanya Demiryolu Projesi IC İçtaş'a Emanet

Romanya Demiryolu Projesi IC İçtaş\'a Emanet
26.06.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IC İçtaş-Rotary konsorsiyumu, Romanya'da demiryolu hattını yenileyerek ülkenin ulaşım altyapısını geliştirecek.

Romanya Ulusal Demiryolları Şirketi CFR SA tarafından Craiova, Drobeta Turnu Severin ve Caransebe? şehirlerini birbirine bağlayan demiryolu hattının yenilenmesine yönelik ihaleyi, IC İçtaş-Rotary Constructii MentenantA S.A. konsorsiyumu kazandı.

IC İçtaş İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, yatırım projesi kapsamında tasarım ve inşaat sözleşmesi imzalanan projeyle hattın Drobeta Turnu Severin-Baile Herculane arasındaki 42 kilometrelik bölümde ray sistemlerinin yanı sıra peronların, elektrik, sinyalizasyon ve güvenlik altyapısı yenilenecek.

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021-2027 Ulaştırma Programı kapsamında hayata geçirdiği ve yaklaşık 460 milyon avro değerindeki proje, ülkenin ulaştırma altyapısı geliştirme sürecinde önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Yatırımın, Romanya'nın ekonomik rekabet gücünü artırması, ülkenin Avrupa ulaşım ağının entegrasyonunun sağlanması ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden modern, güvenli ve verimli bir demir yolu altyapısı oluşturmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje kapsamında, hattın ilgili bölümlerinde altyapı, 22,5 ton dingil yükü ve 740 metreye kadar tren uzunluğu için uygun hale getirilecek. Hat üzerinde yer alan yedi tünel ve 23 köprünün modernizasyonu ve istasyonlarda gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda hat geometrisi iyileştirilerek güvenlik ve verimlilik daha da artırılacak. Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin modernize edilmesinin yanı sıra ses yalıtım panelleri ve gürültü azaltıcı alternatif çözümler uygulanacak.

Tüm bu iyileştirmelerle, Avrupa demir yolu koridorunun söz konusu segmentinde trafik ve kapasite açısından önemli bir artış elde edilmesi hedefleniyor.

"Dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir ve modern altyapı projelerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Dönmez, yeni pazarlarda büyüme stratejileri doğrultusunda, öncelik verdikleri bölgeler arasında yer alan Avrupa'da yeni bir projeye daha başlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Söz konusu ihalenin konsorsiyumun bu alandaki gücünün ve uzmanlığının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Avrupa ulaşım ağında stratejik öneme sahip bu hattın modernizasyonunda, demir yolu altyapı projelerindeki deneyimimizi ve kaliteye verdiğimiz önceliği bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı coğrafyalarda projelere imza atarak Türk Mühendisliğini temsil eden öncü markalar arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın önde gelen altyapı projelerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek."

Kaynak: AA

Romanya, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, İçtaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Romanya Demiryolu Projesi IC İçtaş'a Emanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:45:32. #7.11#
SON DAKİKA: Romanya Demiryolu Projesi IC İçtaş'a Emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.