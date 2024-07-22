Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'yi Satın Almak İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'yi Satın Almak İçin Anlaşma İmzaladı

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.\'yi Satın Almak İçin Anlaşma İmzaladı

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş. hisselerinin tamamını satın almak için Rabobank International Holding B.V. ile hisse devir anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri Rönesans Holding'e devredilecek ve holding, inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımların yanı sıra finans sektöründe de faaliyet gösterecek.

22.07.2024 12:38
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Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'yi satın almak için hisse devir anlaşması imzaladığını duyurdu.

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş. hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladı. Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

Yapılan açıklamaya göre inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak. Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman oluşturma kabiliyetiyle öne çıkan holding, Nisan 2024'te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

GKC Partners'ın Rönesans holdingin hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'yi Satın Almak İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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