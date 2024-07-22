Rönesans Holding, Rabobank AŞ'nin tüm hisselerini satın almak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rönesans Holding, Rabobank AŞ'nin tüm hisselerini satın almak için anlaşma imzaladı

Rönesans Holding, Rabobank International Holding BV ile hisse devir anlaşması imzalayarak Rabobank AŞ'nin tüm hisselerini satın alacak. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Rönesans Holding, inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlarının yanı sıra finans sektöründe de faaliyet gösterecek.

22.07.2024 13:31
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Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamını almak için Rabobank International Holding BV ile hisse devir anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding ile Rabobank International Holding BV arasında imzalanan anlaşma ile 2014'ten itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank AŞ'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, satın alma işlemiyle birlikte faaliyet alanlarına finans sektörünü de ekleyecek.

GKC Partners'ın Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyetiyle öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024'te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

Kaynak: AA

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