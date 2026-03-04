Rosatom'dan İleri Teknolojiler Tanıtıldı - Son Dakika
Rosatom'dan İleri Teknolojiler Tanıtıldı

Rosatom\'dan İleri Teknolojiler Tanıtıldı
04.03.2026 11:34
Putin'e genetik yapılar ve nükleer piller gibi sağlıkta devrim yaratacak teknolojiler gösterildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rosatom standında sergilenen ürünleri gösterdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Putin'e özellikle, laboratuvarda geliştirilen özel genetik yapılar tanıtıldı. Bu yapılar, insan kök hücrelerini evrensel hücrelere "yeniden programlamayı" mümkün kılıyor ve bağışıklık reddine neden olmadıkları için herhangi bir hastaya uygun dokuların yetiştirilmesinde kullanılabiliyor.

Bu başarı, tıpta büyük umutlara yol açıyor ve dünyanın en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul ediliyor. Diğer sergiler arasında doku mühendisliğiyle üretilmiş bir kalp kapakçığı ve Rosatom uzmanlarının laboratuvar ortamında geliştirdiği bu kapakçık ile sağlık sistemini bir üst seviyeye taşıyacak minyatür enerji kaynakları olan "nükleer piller" bulunuyor.

Sergide maketi sergilenen Erimiş Tuz Araştırma Reaktörü'nün (MSRR) Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Zheleznogorsk şehrinde bulunan Çevre Çözümleri şirketi Madencilik ve Kimya Kombinesi'nde inşa edilmesi planlanıyor. Maket, uzun ömürlü ve en tehlikeli radyoaktif atıklar olan ve aynı zamanda reaktör yakıtı olarak da kullanılacak küçük aktinitlerin neredeyse tamamen yakılmasına olanak tanırken, aynı zamanda yüksek verimli elektrik üretimi sağlayan bu teknolojinin avantajlarını gösteriyor.

Projenin teknolojik zorluğu, erimiş tuzun aşırı aşındırıcılığının üstesinden gelmek olduğu için Putin'e gelecekteki reaktörün tasarımına dahil edilmesi planlanan yeni malzemeler de gösterildi.

Ayrıca Putin'e Leningrad Oblastı'ndaki Krasny Bor tehlikeli atık depolama sahasındaki çevresel zararları gidermek için Rosatom'un kullandığı gelişmiş teknolojiler de tanıtıldı. İnteraktif sergide, tesis için özel olarak tasarlanmış yüksek teknolojili bir altyapı gösterildi. Bu altyapı, arıtılmış suyun doğal su kaynaklarına geri dönüşünü sağlayan 13 aşamalı sıvı atık arıtma sistemini içeriyor.

Sergide, arıtılmış suyun toplandığı Tosna Nehri'ne özgü bir tür olan iki canlı gümüş sazan balığı da yer aldı. Stantta ayrıca geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen ve doğal peyzajları restore etmek için kullanılabilen jeopolimer geri kazanım malzemeleri de sergilendi.

Likhachev, Putin'e, Rosatom'un denetiminden sorumlu olduğu kuantum projesinin gelişimi hakkında bilgi verdi ve nükleer sanayinin kuantum hesaplama alanındaki pratik deneyimini sundu. Rusya'nın, Rus hükümetinin himayesinde bu alanda sistematik çalışmaların başladığı 2020'ye kıyasla, küresel kuantum alanındaki konumunu temelden güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca, Rusya'nın dört öncelikli platformda yedi prototip kuantum bilgisayara sahip olduğu ve işlemcilerden üçünün 70 veya daha fazla kübit kapasitesine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, Rosatom'un sağlık hizmetleri alanında öncü araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Her adımla geleceği daha da yakınlaştırıyor. Bilim insanlarımız gerçekten olağanüstü, çünkü hem vizyoner hem de hayalperestler. Fikirleri kağıt üzerinde kalmayıp çığır açan teknolojilere dönüşüyor. Tıbbi amaçlı aditif biyoteknoloji alanındaki çalışmaları, bilimsel düşüncenin teknolojik ilerlemenin temeli haline nasıl gelebileceği ve insanlığa fayda sağlayabileceğinin bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Tıbbi Cihazlar ve Hücresel Ürünler Bilimsel ve Üretim Merkezi (NIITFA AŞ) Müdürü Vladislav Parfenov da, genom düzenleme teknolojilerinin hücreleri programlayarak gerekli özellikleri kazandırmalarına olanak sağladığını vurgulayarak, "Bu keşfin ölçeği, insanlığın atom alanındaki gelişmeleriyle kıyaslanabilir. Yakın gelecekte, hormon üreten bezlerin parçacıkları veya kalp dokusunun parçacıkları gibi insan vücudu için bireysel parçacıklar yaratacağız. Yaşam kalitesini iyileştiren teknolojiler, yeni bir biyoekonominin temelini oluşturuyor. Disiplinlerarası sinerji sayesinde, geleceğin ekonomisi için sağlam bir temel oluşturabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

