Rosatom, Nükleer Enerjinin Yeşil Dönüşümdeki Rolünü Vurguladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Karbon Zirvesi'ne katılarak nükleer enerjinin yeşil dönüşümdeki önemini anlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, temiz enerji ve çevre konularının etkileşiminde önemli bir platform olan ve 100'den fazla şirkete bağlı 1000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getiren zirvenin ana ortaklarından olan Rosatom, iş programlarında aktif olarak yer aldı.

Etkinlik kapsamında Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lion, yeşil enerji dönüşümünde nükleer enerjinin rolüne ilişkin bir sunum yaptı.

Lion sunumunda, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlayan Rosatom'un nükleer enerji çözümlerini aktardı.

Bu çözümler arasında bulunan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerine sahip nükleer güç santralleri ve küçük modüler reaktör projeleri hakkında bilgi veren Lion, sunumunda ayrıca nükleer enerjinin sürdürülebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi ve yeşil düzenlemelere uygunluğu konularını da anlattı.

Lion, nükleer enerjinin 'yeşil' niteliklerinden en yüksek düzeyde yararlanılabilmesi için dikkate alınması gereken yeşil ve iklim odaklı finansal araçlara da değindi.

Enerji sektörünün sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olduğunu, düşük karbonlu enerji çözümlerinin her ülkenin enerji dönüşüm sürecinde merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Lion, şunları kaydetti:

"Nükleer enerjinin "yeşil" doğasını kanıtlayan birçok kriter var. Bu kriterlerden ilki, nükleer santrallerin yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının son derece düşük olması, ikincisi ise çevre üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmamasıdır. Bu kapsamda ayrıca nükleer santrallerin güvenli işletilmesi, nükleer yakıtın güvenilirliği, minimum düzeyde nükleer atık üretme kapasitesi, bu atıkların işlenmesi ve depolanmasına yönelik açık bir mekanizmanın bulunması, ayrıca nükleer santrallerin hizmetten çıkarılmasının güvence altına alınması gibi unsurlar da yer alıyor. Rosatom olarak tüm bu kriterleri ayrıntılı şekilde çalıştık ve nükleer enerji çözümlerimizin 'yeşil' gerekliliklerle tam uyum içinde olduğunu teyit ediyoruz."

Türkiye'de 'yeşil taksonomi' hazırlıklarının yürütüldüğünün altını çizen Lion, "Nükleer enerjinin bu belgeye 'yeşil' ve sürdürülebilir bir kaynak olarak dahil edilmesini umuyoruz. Bu adım, Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma yönündeki uluslararası taahhütlerini hayata geçirmesi açısından büyük bir fırsat yaratacaktır." ifadelerini kullandı.