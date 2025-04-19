Rosatom, Nükleer Enerjinin Yeşil Dönüşümdeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rosatom, Nükleer Enerjinin Yeşil Dönüşümdeki Rolünü Vurguladı

Rosatom, Karbon Zirvesi'nde nükleer enerjinin yeşil dönüşümdeki önemini ve katkılarını anlattı.

19.04.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Karbon Zirvesi'ne katılarak nükleer enerjinin yeşil dönüşümdeki önemini anlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, temiz enerji ve çevre konularının etkileşiminde önemli bir platform olan ve 100'den fazla şirkete bağlı 1000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getiren zirvenin ana ortaklarından olan Rosatom, iş programlarında aktif olarak yer aldı.

Etkinlik kapsamında Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lion, yeşil enerji dönüşümünde nükleer enerjinin rolüne ilişkin bir sunum yaptı.

Lion sunumunda, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlayan Rosatom'un nükleer enerji çözümlerini aktardı.

Bu çözümler arasında bulunan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerine sahip nükleer güç santralleri ve küçük modüler reaktör projeleri hakkında bilgi veren Lion, sunumunda ayrıca nükleer enerjinin sürdürülebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi ve yeşil düzenlemelere uygunluğu konularını da anlattı.

Lion, nükleer enerjinin 'yeşil' niteliklerinden en yüksek düzeyde yararlanılabilmesi için dikkate alınması gereken yeşil ve iklim odaklı finansal araçlara da değindi.

Enerji sektörünün sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olduğunu, düşük karbonlu enerji çözümlerinin her ülkenin enerji dönüşüm sürecinde merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Lion, şunları kaydetti:

"Nükleer enerjinin "yeşil" doğasını kanıtlayan birçok kriter var. Bu kriterlerden ilki, nükleer santrallerin yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının son derece düşük olması, ikincisi ise çevre üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmamasıdır. Bu kapsamda ayrıca nükleer santrallerin güvenli işletilmesi, nükleer yakıtın güvenilirliği, minimum düzeyde nükleer atık üretme kapasitesi, bu atıkların işlenmesi ve depolanmasına yönelik açık bir mekanizmanın bulunması, ayrıca nükleer santrallerin hizmetten çıkarılmasının güvence altına alınması gibi unsurlar da yer alıyor. Rosatom olarak tüm bu kriterleri ayrıntılı şekilde çalıştık ve nükleer enerji çözümlerimizin 'yeşil' gerekliliklerle tam uyum içinde olduğunu teyit ediyoruz."

Türkiye'de 'yeşil taksonomi' hazırlıklarının yürütüldüğünün altını çizen Lion, "Nükleer enerjinin bu belgeye 'yeşil' ve sürdürülebilir bir kaynak olarak dahil edilmesini umuyoruz. Bu adım, Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma yönündeki uluslararası taahhütlerini hayata geçirmesi açısından büyük bir fırsat yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom, Nükleer Enerjinin Yeşil Dönüşümdeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası “fahiş fiyat“ girişimlerini mercek altına aldı Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası "fahiş fiyat" girişimlerini mercek altına aldı
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Devrek Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu CHP’li eski başkan gözaltına alındı Devrek Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! CHP'li eski başkan gözaltına alındı
Messi’den MLS’e transfer kuralı değişikliği önerisi Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı Takımları geri düşünce dışarı çıkan taraftarlar dakikalar içerisinde neye uğradığını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır
Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü Maç anlatırken kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan görevine geri döndü
Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı Ukrayna ve Rusya Cenaze Değişimi Yaptı
Diyanet’in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi
İmzaların atılması an meselesi Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı İmzaların atılması an meselesi! Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz anlaştı
Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası Otobüs şoförü eşini yanağından öpen kadına tepki: Sevişme yeri mi burası?

15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
18:21 Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
18:10 Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:37 Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:26 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
17:09 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
17:00 Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 15:55:09. #7.12#
SON DAKİKA: Rosatom, Nükleer Enerjinin Yeşil Dönüşümdeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement