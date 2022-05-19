Rosatom, Rusya'da Kuzminskaya Rüzgar Çiftliği için inşaat ruhsatı aldı - Son Dakika
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Rosatom, Rusya'da Kuzminskaya Rüzgar Çiftliği için inşaat ruhsatı aldı

19.05.2022 10:34
Rosatom, Rusya'da Kuzminskaya Rüzgar Çiftliği için inşaat ruhsatı aldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi bölümü Nova Wind bünyesindeki Wind SGC A.Ş., toplam 160 MW kapasiteli Kuzminskaya Rüzgar Çiftliği'nin inşası için Stavropol bölgesindeki Kochubeevsky yerel yönetiminden ruhsat aldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi bölümü Nova Wind bünyesindeki Wind SGC A.Ş., toplam 160 MW kapasiteli Kuzminskaya Rüzgar Çiftliği'nin inşası için Stavropol bölgesindeki Kochubeevsky yerel yönetiminden ruhsat aldı.

Ruhsatın verilmesinden önce her biri 2,5 MW kapasiteli 64 rüzgar türbini içerecek rüzgar çiftliği inşaatına ilişkin tasarım belgesi de yapılan uzman incelemesi ve saha araştırması sonucu olumlu değerlendirildi. Bilirkişi incelemesi sonucunda başta çevre, sağlık, epidemiyoloji, yangın güvenliği gereksinimleri, mevzuat ve teknik düzenlemeler ile Rusya Federasyonu Kentsel Gelişme Yasası şartları olmak üzere inşaat tesisleri tasarım belgelerinin saha araştırma sonuçlarına ve tüm şartlara uygun olduğu doğrulandı.

Rusya'nın Stavropol bölgesi, Nova Wind A.Ş. tarafından uygulanan projeler için kilit bölge olma özelliği taşıyor. Bugüne kadar bölgede 210 MW'lık Kochubeyevskaya Rüzgar Çiftliği, 60 MW'lık Karmalinovskaya Rüzgar Çiftliği, 120 MW'lık Bondarevskaya Rüzgar Çiftliği ve 60 MW'lık Medvezhenskaya Rüzgar Çiftliği devreye alındı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

İnşaat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

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