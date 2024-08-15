Rosatom, yeni nesil yakıt kaplama tüplerinin pilot ticari üretimine başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rosatom, yeni nesil yakıt kaplama tüplerinin pilot ticari üretimine başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, yeni nesil yakıt kaplama tüplerinin pilot ticari üretimine başladığını bildirdi.

15.08.2024 12:19
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, yeni nesil yakıt kaplama tüplerinin pilot ticari üretimine başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom'un "TVEL Yakıt Bölümü" bünyesinde faaliyet gösteren "Chepetsk Mekanik Fabrikası"nda krom yakıt çubuğu kaplamalarının üretimi için pilot bölge oluşturuldu.

Fabrika bu kapsamda, yenilikçi yakıt çubuğu kaplamaları üretmek için geleneksel zirkonyum alaşımından yapılmış kaplamalara krom uygulamak üzere bir ünite geliştirdi.

Rusya'da geliştirilen bu ünite, ülkede türünün tek örneği olma niteliğini taşıyor. Koruyucu kaplama doğrudan uzun bir zirkonyum tüp üzerine püskürtülüyor.

Tesis ayrıca krom kaplamanın yapışmasını, yapısını ve kalınlığını değerlendiren ve şirketin hem ürettiği hem de geliştirdiği ürünlerin incelenmesi için kullanılabilen modern bir analitik ve araştırma sistemini kullanıyor.

Krom kaplama, yeni nesil gelişmiş güvenlik yakıtı olan İleri Teknoloji Yakıtı (Advanced Technology Fuel-ATF) için olası bir çözüm sunuyor. Bu teknoloji, reaktörlerin güvenliğini ve verimliliğini arttıran nükleer yakıtın operasyonel güvenilirliğini geliştirmeyi mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVEL Anonim Şirketinin Bilimsel ve Teknik Faaliyetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Ugryumov, "Çeşitli ATF yakıt çubuklarına sahip üç kombine yakıt demeti, 2021'den bu yana Rostov NGS'deki VVER-1000 reaktöründe pilot işletmede bulunuyor. Her bir VVER-1000 yakıt demeti 312 yakıt çubuğu içeriyor. Chepetsk Mekanik Fabrikası'nda, krom kaplı yakıt bileşenlerinin ticari üretimine yönelik sistem birkaç bütünleşik ATF yakıt demeti üretecek ve bunların büyük bir reaktörde pilot olarak çalıştırılması, Rus ATF yakıtının belirli standartlar doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu standartlara uygun olduğunun onaylanması ve ticari üretimine karar verilmesinde son adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rosatom, yeni nesil yakıt kaplama tüplerinin pilot ticari üretimine başladı - Son Dakika

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