Rosnedra Başkanı Kazanov, altın rezerv artışını 2025'te 712 ton olarak açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rosnedra Başkanı Kazanov, altın rezerv artışını 2025'te 712 ton olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rosnedra Başkanı Oleg Kazanov, MAYNEX 2026 forumunda son 5 yılda yıllık altın üretiminin 430-480 ton arasında değiştiğini, resmi rezerv kayıtlarına yılda 700-800 ton eklendiğini bildirdi. Kazanov, 2025'te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervi eklendiğini açıkladı.

Rusya Federal Yer Altı Kaynakları Ajansı (Rosnedra) Başkanı Oleg Kazanov, ülkede son 5 yılda yer altından çıkarılan altın miktarının yıllık 430 ila 480 ton şeklinde değiştiğini, buna karşılık resmi maden rezervi kayıtlarına yılda 700 ila 800 tonluk yeni altın rezervi eklendiğini bildirdi.

Kazanov, başkent Moskova'da düzenlenen "MAYNEX 2026" forumunda yaptığı açıklamada, Rusya'da altın madenciliği ve rezerv artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devlet bilançosunda dikkate alınan yıllık altın üretiminin son 5 yılda 430 ila 480 ton olarak değiştiğini belirten Kazanov, bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin nihai altın üretimine dönüştüğünü ifade etti.

Kazanov, resmi maden rezervi kayıtlarına eklenen altın miktarının yıllık bazda genellikle 700 ila 800 ton seviyesinde bulunduğunu belirterek "Güncellenmiş verilere göre, 2025'te devlet bilançosuna 712 ton altın rezervi ekledik." dedi.

Rezerv artışının ana bölümünün mevcut maden sahalarında sağlandığını kaydeden Kazanov, ilk kez devlet bilançosuna alınan yeni sahaların toplam rezerv artışındaki payının yaklaşık beşte bir düzeyinde olduğunu aktardı.

Kazanov, 2025'te maden arama yatırımlarının 114 milyar rubleye ulaştığını; bunun, yaklaşık 90 milyar rublelik bölümünün altın aramalarına yönlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Papuçdere Barajı’nda su yüzde 2,55’e geriledi, Kazandere’de oran yüzde 9,35 Papuçdere Barajı'nda su yüzde 2,55'e geriledi, Kazandere'de oran yüzde 9,35
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:26
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:04:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Rosnedra Başkanı Kazanov, altın rezerv artışını 2025'te 712 ton olarak açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei