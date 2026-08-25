Rostov'da İHA Saldırısı: Rafineri Faaliyetleri Durduruldu

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin hasar gördüğünü belirten Slyusar, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişim giderek zorlaşıyor. Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışına bazı kısıtlamalar getirildi. Rus hükümeti, dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.