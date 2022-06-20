RS Otomotiv'den ağır hasarlı araç dolandırıcılığına elektronik şasi önlemi - Son Dakika
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RS Otomotiv'den ağır hasarlı araç dolandırıcılığına elektronik şasi önlemi

20.06.2022 16:38
RS Otomotiv'den ağır hasarlı araç dolandırıcılığına elektronik şasi önlemi

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, trafiğe kayıtlı 25,5 milyon araçtan 2,5 milyonunun ağır hasar geçmişine sahip olduğunu, bu araçları satın almadan önce rasyonel ve kapsamlı bir ekspertiz yapılmasının gerektiğini belirterek, bu yüzden elektronik şasi kontrolünü...

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, trafiğe kayıtlı 25,5 milyon araçtan 2,5 milyonunun ağır hasar geçmişine sahip olduğunu, bu araçları satın almadan önce rasyonel ve kapsamlı bir ekspertiz yapılmasının gerektiğini belirterek, bu yüzden elektronik şasi kontrolünü devreye aldıklarını bildirdi.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamada, ağır hasar kayıtlı araçların yarattığı sorunlar için RS Oto Ekspertiz'den çözüm geldi.

İkinci el araç pazarındaki en önemli problemlerden biri haline gelen ağır hasarlı araçlar, alım ve satımlarda birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor.

Standart dışı parçalarla, yetersiz teknik ekipmanla, eğitimsiz elemanlar tarafından merdiven altı tamirhanelerde onarılan birçok ağır hasar kayıtlı araç, hiçbir denetime tabi tutulmadan trafiğe tekrar çıktığı için, özellikle otomobilin temelini oluşturan şasi kontrolü hayati önem taşıyor.

Yeni elektronik şasi kontrolü teknolojisiyle aracın şasi ölçülerini, sistemin içinde bulundurduğu bilgi bankası sayesinde, belirlenen şasi üzerindeki noktalar ile kontrol ederken, şaside en ufak kayma veya yamulma var ise milimetrik ve hangi yöne doğru kayma olduğunu, içerisinde bulundurduğu yazılım ve aracın fabrikasyon ölçüleri ile karşılaştırarak sunuyor.

Bu sayede teknik kadronun gözden kaçıracağı sapmalar en aza indirgenirken, tüketiciler tarafından daha rahat ve anlaşılabilir rapor çıktısı alınıyor.

"2,5 milyon ağır hasarlı araç var, birçoğunun şasisi işlemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünaldı, otomobillerin temelini oluşturan şasinin, ağır hasar sonrasında dayanıklılığını kaybederek can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını, iptidai yöntemlerle onarımı yapılmış, ağır hasar geçmişi olan bir otomobilin şasisinin el ve göz yordamıyla kontrol etmenin doğru sonuçları vermediğini aktardı.

Ünaldı, "Bugün trafiğe kayıtlı 25,5 milyon araçtan 2,5 milyonu ağır hasar geçmişine sahip ve bu araçları satın almadan önce rasyonel ve kapsamlı bir ekspertiz yapılması şart. Bu yüzden elektronik şasi kontrolünü devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Onarım süreçlerinde hala belirli bir standardın ve kontrol mekanizmasının da bulunmadığını aktaran Ünaldı şöyle devam etti:

"Can ve mal güvenliğini direkt tehdit eden bu araçlar, ikinci el araç pazarında da birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla tek araç ortaya çıkarılıyor, şasi doğru onarılmıyor, patlayan hava yastıkları yenilenmiyor.

Bir araç satın alırken mutlaka ekspertiz yaptırılmasını öneriyoruz. Fakat yapılan ekspertizde şasi kontrolünün el ve göz yordamıyla yapılması, her zaman doğru sonuç vermiyor. Bu yüzden RS Oto Ekspertiz olarak elektronik şasi kontrolünü hayata geçirdik."

Ünal Ünaldı "Bugün ikinci elde yaşanan birçok dolandırıcılık vakasının temel sebebi denetimsizliktir. Denetime tabii tutulmadan trafikle tekrar buluşmuş 2,5 milyon araç yollarda geziyor ve birçoğunun şasisinde işlem mevcut. Bu araçları elle, gözle kontrol etmek ise sağlıksız.

Elektronik şasi kontrol cihazımızla şasi kontrollerinde insan faktörünü bir kenara bırakarak, tamamen teknik ve bilimsel yöntemlerle şasideki milimetrik sapmaları dahi tespit ederek iptidai şekilde tamir edilmiş güvensiz otomobilleri ortaya çıkarıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi RS Otomotiv'den ağır hasarlı araç dolandırıcılığına elektronik şasi önlemi - Son Dakika

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