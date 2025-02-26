Ruha Elektrik, Suriye\'ye Yatırım Yapacak

Ekonomi

Suriye'de faaliyete başlayacaklarını belirten Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, Suriye'deki yeni yönetimin geçiş sürecindeki performansının ve geleceğe dair planlarının, Suriye pazarına girme kararı almalarında önemli rol aldığını söyledi.

Esad rejiminin yıkılmasından sonra, Suriye'de, hayatı normale döndürme çalışmaları başladı. Ülkedeki yeni yönetim ülke içindeki ve dışındaki Suriyelilere mesaj göndererek, yeni Suriye'yi beraber inşa etme amacına destek olmalarını istedi. Bunun yanında dünyanın farklı ülkelerinden iş adamları da Suriye'nin yeniden yapılanmasında rol almak için süreci yakından takip ediyor. Güney komşumuz olması ve yaşanan iç savaşta iki halkın birbiri ile yakın iletişiminden dolayı, Türkiye ile Suriye arasında tarihte görülmemiş bir sinerji mevcut. Bu ilişkiyi ekonomik anlamda ileri taşımak için Ruha Elektrik, Suriye hakkında yeni plan ve projelerini açıkladı.

Türkiye ve yakın coğrafyada aktif olarak elektrik - enerji ürünlerinin satışını gerçekleştiren şirket, yeni hedef ülke olarak Suriye'yi seçti. Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, Suriye'deki yeni yönetimin geçiş sürecindeki performansının ve geleceğe dair planlarının, Suriye pazarına girme kararı almalarında önemli rol aldığını söyledi. İshakoğlu, "Yeni yönetim verdiği mesajlardan anladığımız herhangi bir çatışma sürecine girmeden, Suriye'yi kalkındırmak ve Suriye halkının refah düzeyini artıracak uluslararası ortaklıklara odaklanmak şeklinde planları olduğunu düşünüyoruz. Suriye Dışişleri Bakanı'nın Davos'ta verdiği mesajı önemsiyoruz. Esad rejiminin güvenlikçi politikalarını ve devletçi ekonomi sistemi yerine liberal ve uluslararası iş birliklerine açık yatırım projelerine odaklanacağız demeci bizim için önemliydi" dedi.

İç savaşın başlamasıyla Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü Suriye'yi imar ve ihya faaliyetlerini hızlandırıyor. Hızlı toparlanma sürecine giren ülkede konutların yanı sıra ticari alanlara ilişkin çalışmalar devam ediyor. Sürece ilişkin bilgi veren Halil İshakoğlu, "Suriye iç savaş öncesinde bölge ekonomisinde azımsanmayacak ticaret hacmine sahipti. Ağır yıkımla birlikte doğal olarak bu hacimde ciddi düşüşler meydana geldi ancak yeni yapılanma ile ticari istikrarın da hızlıca artacağını düşünüyoruz. Özellikle sanayi yatırımlarının bu süreçte büyük rol oynayacağını ve ilk 10 sene içerisinde yüksek teknolojiye sahip üretim tesisleri hariç diğer tesislerin ivedi şekilde inşa edileceğini öngörüyoruz. Söz konusu sanayi tesislerinde de enerji verimliliğini ön planda tutarak yılda üç yüz gün güneş alabilen Suriye'de bu potansiyeli güneş enerjisi santralleri ile desteklemek için planlar hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'de hayatın yeniden normale dönmesi için en öncelikli konulardan biri enerji altyapısı olarak görülüyor. İç savaş sırasında ağır darbe alan enerji altyapısı, ülke genelinde elektrik kesintileri başta olmak üzere, Suriye'de insani yaşam standartlarının oluşmasına imkan vermiyor. İshakoğlu, Suriye halkı ile birlikte bu konuda yeni projeler geliştirmeye başladıklarını açıkladı.

İshakoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Son yıllarda dünyanın gündemi sürdürülebilirlik idi. Zengin ülkeler tarafından çok vurgulanmasa da sürdürülebilirliğin birinci maddesi aslında insan hayatı. İnsani yaşam koşullarını oluşturmada en önemli ihtiyaç elektrik. İnsan hayatını önceliklendiren sürdürülebilirlik kapsamında, Suriyeli iş adamları ile önce hane halkı sonra da sanayi yatırımları için elektrik-elektronik sektörüne yönelik projeler gerçekleştireceğiz. Suriye'de hızlı bir şekilde depo ve satış-pazarlama ağı kurmaya başlıyoruz. Yapacağımız projelerle birlikte hem Suriye'de hayatın normale dönmesinde hem de Türkiye-Suriye ilişkilerinin daha da ivmelenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." - İSTANBUL