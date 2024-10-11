Ruhun Yelkenleri Projesi Türkiye'de

Ekonomi

Türkiye, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Beyaz Baston Derneği tarafından yürütülen "Ruhun Yelkenleri" projesine 10-26 Ekim arasında ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011'de başlayan ve 2016'dan bu yana Rosatom tarafından desteklenen "Ruhun Yelkenleri" projesi her yıl Türkiye'de düzenleniyor.

Bu yıl projenin 20. yıldönümü kapsamında, "Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Etkinliklere Rusya, Türkiye, Kazakistan, Mısır, İngiltere ve Letonya'dan engelli ve engelli olmayan gönüllülerden oluşan ekipler katılacak.

Ekipler, tecrübeli kaptanlar tarafından yönetilen iki açık yelken yarışında Marmaris-Antalya-Taşucu-Marmaris rotasında 700 deniz mili yol kat edecek, Antalya ve Silifke'de "Ekstrabilite Günleri" festivallerinde de yer alacak.

Bu yıl, 11 Ekim'de Sinop'ta ilk kez şehir sakinleri için "Ruhun Yelkenleri" projesini tanıtan bir atölye çalışması da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov da etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"2024'teki etkinliğin ana teması Ruhun Yelkenleri: Bir Yaşam Biçimi'dir. Bu sadece yelken ve denizcilikle ilgili bir proje değil. Zorlukları kabul etmeyi, zorlukların üstesinden gelmek için çabalamayı, yeni ve ekstrabilite yetenekleri keşfetmeyi öğreten bütün bir yaşam felsefesidir."

Tarsus Engelliler Platformu, Engelliler Spor Federasyonu, Mersin ve Marmaris engelli dernekleri, Nazarbayev Üniversitesi Engelli İnsanlarla Çalışma Merkezi gibi pek çok sosyal yardım kuruluşunu buluşturacak etkinlik, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Arslan, Kuzeydeki Yerli Azınlıklar Derneği Başkanı Inna Ferko ve "Village of hope" organizasyonu aktivisti Mukhmin Abbas gibi pek çok önemli ismi de bir araya getirecek.

Keşif gezisi, 12-17 Ekim arasında Marmaris-Antalya-Taşucu rotasıyla başlayacak. Gezi, 21-26 Ekim arasında ise Taşucu-Marmaris rotasında devam edecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca 15 Ekim'de Uluslararası Beyaz Baston Günü kapsamında Antalyalıların katılımıyla bir yelken yarışı ve konserler düzenlenecek. 18 Ekim'de ise farklı ülkelerden gelen katılımcılar Ulusal Kültürler Festivali'nde kendi halklarına ait kostümler ve danslarla ülkelerini ve bölgelerini temsil edecek.

19 Ekim'de Mersin'in Taşucu ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Ekstrabilite Günü kapsamında bir Rus okulu ziyaret edilmesi planlanırken, tekne yarışları da sürecek. 21 Ekim'de de Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelecek olan proje katılımcıları, faaliyetlerini ve Ekstrabilite felsefesini tanıtacak.