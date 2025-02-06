RUMELİSİAD\'dan Bursa\'ya Hava Ulaşım Atağı

Ekonomi

Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (RUMELİSİAD), Bursa'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak hedefiyle Bursa Yenişehir Havaalanı'na sahip çıkıyor. Dernek, havaalanının daha aktif kullanılması ve bölge halkının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için yeni uçuş seferlerinin başlatılmasına öncülük ediyor.

RUMELİSİAD, öncülük etmek adına 6-9 Şubat'ta KKTC de Gerçekleştireceği Ekonomi ve Yatırım Zirvesi için 140 kişilik kafilesini Bursa Havaalanından kaldırdığı uçak ile götürmeyi tercih etti. RUMELİSİAD Yönetim Kurulu BaşkanıMurat Evke, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, hava ulaşımının bu potansiyeli destekleyecek en kritik unsurlardan biri olduğunu belirtti. Evke, "Bursa gibi bir şehir, güçlü bir hava ulaşım ağına sahip olmayı hak ediyor. Yenişehir Havaalanı'nın daha etkin kullanılması, hem iş dünyası hem de turizm açısından büyük bir kazanım olacaktır. Bu doğrultuda, RUMELİSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke Bursa Havaalanı'ndan belirli destinasyonlara yönelik uçuşların, iş dünyasının yoğun talep gösterdiğiİstanbul, Ankara, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetigibi noktalara düzenli uçuşlarla başlatılıp; Balkan ülkelerine yönelik direkt uçuşların da biran önce hayata geçirilmesinin önemine değindi. Bu girişimin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Bursa'nın ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini ifade eden Evke, "Bursa, sanayi ve ticaretin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de bir cazibe merkezi. Yeni uçuşlarla birlikte, hem iş dünyasının hem de turistlerin Bursa'ya erişimi kolaylaşacak. Bu da şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

RUMELİSİAD'ın bu girişimi, Bursa iş dünyası ve halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İş insanları, hava ulaşımının kolaylaşmasının ticari faaliyetlere hız kazandıracağını belirtirken, vatandaşlar da seyahat imkanlarının artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. RUMELİSİAD, Bursa Yenişehir Havaalanı'nın daha aktif bir şekilde kullanılması için çalışmalarını sürdüreceğini ve bölgenin kalkınması adına her türlü desteği vermeye devam edeceğini açıkladı.

Bursa'nın geleceği için önemli bir adım olan bu girişim, hem iş dünyası hem de halk için yeni fırsatların kapısını aralayacak. - BURSA