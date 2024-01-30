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Rus Bankaları 2023'te Rekor Seviyede Kar Elde Etti - Son Dakika
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Rus Bankaları 2023'te Rekor Seviyede Kar Elde Etti

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, Rus bankaları 2023 yılında 3,3 trilyon ruble net kar elde etti. Geçen yıl yaşanan zayıf performansın ardından bankaların rezerv harcamalarının azalması ve rublenin değer kaybetmesi bankalara tek seferlik olumlu katkı sağladı. Ancak raporda, 2022'deki düşüşün göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payının da azaldığı vurgulandı.

Rus Bankaları 2023\'te Rekor Seviyede Kar Elde Etti
30.01.2024 - 13:32,
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Rus bankalarının 2023'te 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 38 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair değerlendirmelere yer verildi.

Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için "tek seferlik" olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir." ifadesi kullanıldı.

Rus bankalarının net karı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.

Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,4'e düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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Rusya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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